ミュージックレイン所属5人組グループ・DayRe:、2nd EP「刹那的ロマンティック」MV公開＆先行配信スタート！

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ミュージックレイン所属の5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）が、明日4月8日にリリースする2nd EPのリード曲「刹那的ロマンティック」の先行配信と同時にMVが公開された。

自分で選び続けて進むことこそが”青春”そんな想いが込められた本作。何気ない日常の中に潜む“選択”の瞬間に焦点を当て、何かを選び取る決断、何も変わらない日々をただ呆然と過ごす中で芽生えた葛藤と、自らの足で再び踏み出し、また新たに進んで行きたいと未来へ向かう力強い意志が表現された映像となっている。

光が差し込む空間の中で5人が拳を高く掲げるシーンから幕を開ける本作。夜の街中でアンニュイな表情で歌うシーンとの対照的な描写からも、楽曲が描く暗い後悔や葛藤の感情と、それでも前へ進んで行きたいという力強い想いを感じることができる。

私服のようなナチュラルなスタイリング衣装で笑顔を見せながら明るい街を歩く彼女たちの姿は、この先に待つ未来への希望を象徴している。再び歩き出し、咲き誇る瞬間へと続いていく。まさに”終わらない青春”の始まりを感じさせる映像となっている。

●配信情報

「刹那的ロマンティック」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://dayre.lnk.to/Setsunatekiromantic_pre

●リリース情報

「刹那的ロマンティック」

4月8日発売

【通常盤（初回仕様限定盤、CD）】



価格：￥2,700（税込）

品番：SMCL-990

＜収録楽曲＞

01.刹那的ロマンティック

作詞・作曲・編曲：ふるーり

02.ヒトリ狼

作詞：山崎あおい 作曲：縄田寛之 編曲：中土智博

03.プラチナ

作詞・作曲・編曲：弦月藤士郎

04.クラキュラJump

作詞：柿沼雅美 作曲・編曲：椿山日南子（Dream Monster)

05.Here We Run

作詞：夏川椎菜 作曲：雨宮天 編曲：山本慶太朗

予約はこちら

https://dayre.lnk.to/LuMo8C

初回仕様：

‘胆愁院璽

▲ャンペーン応募チラシ

Ｆ胆愁肇譟璽妊ングカードランダム1枚封入（全10種）

●イベント情報

LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -

2026年5月5日（火・祝）

［昼公演］14：00開場 / 14：45開演

［夜公演］17：15開場 / 18：00開演

会場：板橋区立文化会館 大ホール

出演：DayRe:

詳細はこちら

https://dayre-official.jp/contents/1035077

＜DayRe: Profile＞

2017年に開催された「第3回ミュージックレイン スーパー声優オーディション」で合格した橘美來・相川奏多・宮沢小春・夏目ここな・日向もかで結成された5人組ユニットDayRe:（読み：デイリー）。2025年5月5日に開催された「LAWSON presents ミュージックレイン3期生 ユニット名＆デビュー曲お披露目会」にてユニット名とデビュー曲「DeaRy Days!」を披露。同年11月19日には1stEP「ReFraction」をリリースし、京都最大級のアニメソングイベント「京 Premium Live -2025-」へも出演を果たす。

Member Profile



橘美來（たちばな みらい）2000年3月5日生まれ、千葉県出身。

趣味･特技は歌うこと､踊ること､ダーツ､ゲーム

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(長瀬琴乃)、「魔王様、リトライ！R」(オルガン)、

「愛天使世紀ウェディングアップル」(朝陽林檎)ほか



相川奏多（あいかわ かなた）2004年10月20日生まれ、兵庫県出身。

趣味･特技は英会話（日常会話）､関西弁､読書

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(成宮すず)、「ワンダーエッグ・プライオリティ」(大戸アイ)､

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(庵野晶)ほか

第十六回声優アワード 新人女優賞受賞



宮沢小春（みやざわ こはる）1999年3月29日生まれ、千葉県出身。

趣味･特技は英会話（日常会話）､読書

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(白石沙季)、「愛天使世紀ウェディングアップル」(雪代椿)、

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(庵野しゅうら)ほか



夏目ここな（なつめ ここな）2003年9月6日生まれ、埼玉県出身。

趣味･特技は料理､お菓子作り､口笛

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(伊吹渚)、「愛天使世紀ウェディングアップル」(武笠蘭)､

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(ルード・ザーナ)ほか



日向もか（ひなた もか）2001年5月17日生まれ、埼玉県出身。

趣味･特技は剣道､バレエ

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(早坂芽衣)、「愛天使世紀ウェディングアップル」(苗場桜)､

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(星増樹)ほか

一般社団法人日本唐揚協会 からあげグランプリ®ベストカラアゲニスト受賞（2023/2024/2025)

関連リンク

DayRe: Portal Square

https://dayre-official.jp/