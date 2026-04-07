名古屋で行われている「嵐」のライブは、8日が最終日。東海地方には、国内外から多くのファンが集結しています。

【写真を見る】｢松本潤さんのお気に入りと聞いている｣ 名古屋のわらび餅 ラストツアーで“聖地”和菓子店は女性客増加 櫻井翔さんが訪れたとんかつ専門店にも…大勢のファンが！

創業1964年、名古屋市東区の和菓子店「芳光（よしみつ）」。6日は、開店当初から嵐ファンの姿が…



（芳光 島岡一恵さん）

Q.なぜ嵐ファンがわらび餅を購入？

「このわらび餅を嵐のライブの時に差し入れする関係者がいて、その話が徐々に広まったから」

芳光の看板商品「わらび餅」は、口当たりの柔らかさが魅力です。7年ほど前に嵐の名古屋公演の際に、関係者がメンバーに差し入れたところ…





ライブ期間中 女性客の予約数が2～3倍に

（芳光 島岡さん）「松本潤さんのお気に入りと聞いている」松本潤さんは、自身のインスタグラムでも「わらび餅」の画像を投稿。芳光の名は明かしていませんが、ファンの間でその形やパッケージから芳光のわらび餅で間違いないという情報が広がったようです。

6日は…



（横浜から）

「松本潤さんがお好みのわらび餅と聞いて、きょう一番で買いに来た」

Q.洋服が紫だが松本さんを意識？

「そうです」

Q.一番好きなメンバーは？

「松本潤さんです」

Q.ライブはどの公演に当選？

「きょう行きます」

Q.わらび餅はいつ食べる？

「これから（松本さん主演の大河ドラマ）の聖地巡りをしてから（ライブに）行くので、岡崎で食べようかと」

芳光では、4月6日～8日のライブ期間中、女性からのわらび餅の予約数が通常の2倍～3倍ほどに急増したといいます。



（芳光 島岡さん）

「名古屋でのライブの思い出のひとかけらに、わらび餅がなれたら幸い」

櫻井さんがロケで訪れた 千種区のとんかつ専門店

ところ変わって、千種区のとんかつ専門店『わだ福』。



（田中希宜記者 4月5日）

「嵐の櫻井翔さんが訪れたとんかつ店には、多くの人が聖地巡礼に訪れています」

年明けに放送されたTBSテレビのバラエティ番組のロケで、櫻井翔さんが「特上ロース御膳」を完食。以来、ファンの聖地になりました。



（東京から）

「すごく楽しみで、同じものを食べようと思う」



（神奈川から）

「きょうは翔くんが食べたものと同じものを食べに来た。ライブのチケットはないので行けないが、雰囲気だけでもと名古屋に来た」

あまりの人気で…櫻井さんが座った席は1時間1500円

ファンは全国各地から…



（WADA 和田裕作社長）

「（これまでも）たくさんの人にご来店いただいていたが、（放送後）さらに全国からファンが来店し、（客が）約1.5倍くらい増えた」



実際に櫻井さんがロケで座った場所は？



（和田社長）

「櫻井翔さんが座った席。この席のみ1時間1500円で予約が可能」



あまりの櫻井さん人気に決断した措置だったと言います。

実際に座った人は…



（大阪から）

Q.席料1時間1500円だが？

「同じ席に座れるなら幸せ。一体感というか、一緒になった感覚。最大の推し活をさせてもらって嬉しい。たくさんの幸せをもらって、本当に感謝しています。これからもずっと大好きです！」

ファン歴約20年の店長「私がいないときにどうして？」

そして、店長自身もファン歴約20年ということですが…



（覚王山とんかつ わだ福 髙山柚希店長）

「『もうなんでだよ！』と思って。『私がいないときにどうして？』という気持ちで絶不調といいますか…」



残念ながら、ロケ中には髙山店長は店外にいて、会うことはかなわなかったそうです。

しかし…



（髙山店長）

「当たりました！7日にライブ行きます。（店で）会えなかった分、仕事を頑張って当たったらいいなという感じだったが、当たって母と一緒に自宅で泣いた」

嵐5人が訪れた“聖地” 昭和区の鶴舞公園

そして、嵐の5人が足を運んだ場所として有名なのが…



（西本明日華記者 4月6日）

「名古屋市昭和区の鶴舞公園です。実はこちらの噴水、嵐5人が撮影した場所で、ファンにとっては聖地なんです」



嵐は活動休止前の2019年4月の名古屋でのライブを控え、ファンクラブサイトで鶴舞公園でメンバー5人で撮影した画像を公開。以来、聖地となりました。

嵐と同じ場所にファンは…「感謝カンゲキ雨嵐！」

（愛知から）

Q.なぜここで撮影？

「ラストライブへ行く前に、この聖地に寄りたいなと」

Q.撮影した感想は？

「嵐に近づけて嬉しい」

Q.あなたにとって嵐とは？

「青春を味わった。幸せな時間だった」

「感謝カンゲキ雨嵐です！」



（京都から）

「感無量です。嵐と同じところに来られたと思ったら嬉しい」



（愛知から）

Q.きょうのライブへの思いは？

「5人でそろったステージを見られるので、最後の最後まで目に焼き付けたい」



（三重・愛知から）

「5人でいてくれて、ありがとう！」

名古屋初日 ライブ終演後のバンテリンドームは

ライブが終わった6日午後9時ごろ、バンテリンドームから大勢のファンたちが一斉に出てきました。



（弓削はな記者）

「地下鉄ナゴヤドーム前矢田駅は、 嵐のコンサートが終わりということで、道が人で溢れかえっています」



名古屋市営地下鉄では、この混雑に対応するためライブ終了から1時間、栄駅方面に向かう名城線を10本増発するなどしました。

「泣かずにはおられへん」「嵐がいたから、ここまでがんばれた」

興奮冷めやらぬファンのみなさんは…



（大阪から）

「最高！大号泣！泣かずにはおられへんな。ずるい、嵐ずるい！」



（富山から）

「一言では言えないんですけど、めっちゃ幸せでした」



（東京・群馬から）

「中学から６年間同じクラスで、嵐がきっかけで仲良くなって」

「嵐ありがとう」



（78歳のファン）

「もう最高でよかった。覚えてないくらい、嬉しくて。本当にありがとう、それだけです。嬉しくて涙が止まらない」



（岐阜から）

「できればずっと5人が仲良く一緒にいる姿を見続けたい」



（愛知から）

「嵐がいたから、ここまでがんばれた」



（富山から）

「これからも音楽を聴きながら、人生一緒に歩いていきたい」



【嵐に向けて】

「たくさんの幸せをありがとう！」