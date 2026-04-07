「日経225オプション」4月限プット手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1277( 77)
UBS証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
BNPパリバ証券 321( 21)
SBI証券 11( 9)
楽天証券 30( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
野村証券 450( 0)
ゴールドマン証券 150( 0)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 2( 2)
サスケハナ・ホンコン 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 746( 346)
ゴールドマン証券 125( 125)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
バークレイズ証券 40( 40)
JPモルガン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 426( 26)
野村証券 175( 25)
サスケハナ・ホンコン 23( 23)
楽天証券 32( 20)
SBI証券 248( 18)
三菱UFJ証券 10( 10)
みずほ証券 108( 8)
フィリップ証券 6( 6)
UBS証券 254( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
サスケハナ・ホンコン 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
サスケハナ・ホンコン 12( 12)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1277( 77)
UBS証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
BNPパリバ証券 321( 21)
SBI証券 11( 9)
楽天証券 30( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
野村証券 450( 0)
ゴールドマン証券 150( 0)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 2( 2)
サスケハナ・ホンコン 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 746( 346)
ゴールドマン証券 125( 125)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
バークレイズ証券 40( 40)
JPモルガン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 426( 26)
野村証券 175( 25)
サスケハナ・ホンコン 23( 23)
楽天証券 32( 20)
SBI証券 248( 18)
三菱UFJ証券 10( 10)
みずほ証券 108( 8)
フィリップ証券 6( 6)
UBS証券 254( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
サスケハナ・ホンコン 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
サスケハナ・ホンコン 12( 12)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)