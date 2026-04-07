木村化工機<6378.T>が９営業日ぶりに反発している。同社は６日、バイオエタノール製造の産学連携コンソーシアム「Ｊ－ＢＡＳ（Ｊａｐａｎ Ｂｉｏ Ａｌｃｏｈｏｌ ｆｒｏｍ Ｓｏｒｇｈｕｍ）」に参画すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



バイオエタノールを製造する際の「前処理」「発酵」「蒸留」「高純度化」の４つのプロセスで、同社が持つ「水熱処理技術」「膜処理技術」「蒸留技術」によって貢献することが可能。特に、発酵直後のアルコール濃度が低いエタノールを蒸留するプロセスで、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を大幅に削減できる「ヒートポンプ式バイオエタノール蒸留装置」の導入を提案しているという。



出所：MINKABU PRESS