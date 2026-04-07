「アヤセに対してフェアじゃない」上田綺世への“ファウル見逃し”に激怒　ファン・ペルシ監督が審判団を猛批判「PKもFKもない。信じられないことだ」

上田へのファウルを取らなかったジャッジに指揮官が激怒した(C)Getty Images

フェイエノールトの上田綺世は現地時間4月5日、エールディビジ第29節フォレンダム戦に先発フル出場を果たした。敵地でのゲームで上田は、相手ディフェンスと競り合いながら果敢にシュートを放つ場面もあったが、ネットを揺らすことは出来ずに90分を戦い終えている。試合は0-0のスコアレスドロー決着となった。

【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない流れるような崩しから、最後は伊東純也！スコットランドを下した決勝ゴラッソの映像

この試合終了後、フェイエノールトのファン・ペルシ監督が会見で、審判団のジャッジについて激しい口調でコメントしたことが、現地メディア『1908.nl』により報じられている。

同メディアは、指揮官が試合中での上田へのジャッジを巡り、怒りを露わにしたと説明。「ウエダはフォレンダム戦でも相手から激しい当たりを受け続けた。フェイエノールトのストライカーは決して簡単に倒れるタイプではないが、日曜午後の試合では再び厳しいプレーにさらされる形となった。主審のアラルト・リントハウトはほとんどの場面を流し、その判定に対してファン・ペルシ監督は不満を示した」などと綴っている。

その上で、会見でのファン・ペルシ監督のコメントを掲載。上田へのコンタクトでは、主審の他、VARの動きも無かったことで、「今日VARはあったのか？」などと述べており、通常通り行われていたと伝えられると、「本当に？ そうか。それなら、ちゃんと居たって分かってよかったよ」と答えたという。