U18男子日本代表が強豪トルコに敗戦…本田＆白谷の”大濠コンビ”躍動もドイツ遠征2連敗スタート

現地4月5日、ドイツで開催中の「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」で、U18男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）はトルコ代表（同7位）と対戦した。本田蕗以が15得点、白谷柱誠ジャックが14得点と福岡大学附属大濠高校コンビが奮闘するも、66ー78で敗れた。

日本は試合開始から2分近く得点がなかったが、白谷の3ポイントシュートのバスケットカウントを皮切りにフリースローで得点を重ね、強豪相手に応戦。第1クォーターを20－19で終える。しかし、第2クォーターに入るとトルコの堅い守備に日本のシュートが阻まれ、主導権を握られる展開に。0－14のランを許す時間帯もあり、30－49で折り返した。

ハーフタイム明けの後半は、トルコの堅い守備をキックアウトや1対1などで攻略し、10点差まで詰め寄ることに成功。勝負の第4クォーターには本田の豪快なダンクが飛び出すも、相手の守備の前に反撃及ばず、12点差での敗戦となった。

開幕2連敗スタートとなった日本は、本田が15得点3リバウンド3アシスト、白谷が14得点9リバウンド3アシスト2スティール、ベネディクト研一郎が11得点2スティールを記録した。

日本は現地4月6日に行われる3戦目で、スウェーデン代表（同39位）と対戦する。試合の模様は大会公式Youtubeチャンネルで生配信される。

■試合結果



日本代表 66－78 トルコ代表



JPN｜20｜10｜21｜15｜＝66



TUR｜19｜30｜17｜12｜＝78





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