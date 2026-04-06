ソメイヨシノ満開を発表 徳島地方気象台【徳島】
徳島地方気象台は4月6日、ソメイヨシノが満開になったと発表しました。
平年より2日遅れの満開発表です。
（花見客）
「乾杯！」
「すごく綺麗よ」
徳島地方気象台は6日、構内にあるソメイヨシノの標本木で、満開の目安となる80％以上の開花を観測したため、満開を発表しました。
（宮下アナウンサー）
「そんな桜の満開をお祝いするかのように、公園内は人々の笑い声に包まれています」
これは、平年より2日遅く、2025年と同じ日の満開発表です。
徳島市の徳島中央公園では、園内に約250本あるソメイヨシノが見ごろを迎え、訪れた人々がお花見を楽しんでいました。
（花見客）
「桜が綺麗に咲いているので、せっかくならコスプレで撮影したいなと思って」
「世界観があうように、桜が作中に出てくるキャラクターや、桜と色があうピンクの髪などこだわりました」
（宮下アナウンサー）
「みなさん、ハッピーバースデーTシャツ着てますが、何の集まりですか?」
（花見客）
「お誕生日を祝ってくれています」
（宮下アナウンサー）
「きょうが桜の満開日で」
（花見客）
「すごくいい日」
（宮下アナウンサー）
「お誕生日と桜の満開で、二重にラッキーな日ですね」
気象台によりますと、県内はこの先一週間、最高気温20℃前後の暖かな日が続くということです。
徳島中央公園の桜は今週いっぱいが見頃のピークとなりそうです。