徳島地方気象台は4月6日、ソメイヨシノが満開になったと発表しました。



平年より2日遅れの満開発表です。



（花見客）

「乾杯！」

「すごく綺麗よ」



徳島地方気象台は6日、構内にあるソメイヨシノの標本木で、満開の目安となる80％以上の開花を観測したため、満開を発表しました。



（宮下アナウンサー）

「そんな桜の満開をお祝いするかのように、公園内は人々の笑い声に包まれています」





徳島地方気象台の桜は、3月28日に開花が発表され、9日後の4月6日に満開となりました。これは、平年より2日遅く、2025年と同じ日の満開発表です。徳島市の徳島中央公園では、園内に約250本あるソメイヨシノが見ごろを迎え、訪れた人々がお花見を楽しんでいました。（花見客）「桜が綺麗に咲いているので、せっかくならコスプレで撮影したいなと思って」「世界観があうように、桜が作中に出てくるキャラクターや、桜と色があうピンクの髪などこだわりました」（宮下アナウンサー）「みなさん、ハッピーバースデーTシャツ着てますが、何の集まりですか?」（花見客）「お誕生日を祝ってくれています」（宮下アナウンサー）「きょうが桜の満開日で」（花見客）「すごくいい日」（宮下アナウンサー）「お誕生日と桜の満開で、二重にラッキーな日ですね」気象台によりますと、県内はこの先一週間、最高気温20℃前後の暖かな日が続くということです。徳島中央公園の桜は今週いっぱいが見頃のピークとなりそうです。