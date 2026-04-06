「今日好き」りんか、フリルミニスカで美脚スラリ ディズニー満喫ショットに「スタイルがレベチ」「お顔小さすぎる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが4月5日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「透明感がすごい」ミニスカディズニーコーデ
りんかは「友達とディズニーいってきた 弾丸ディズニーすぎてたのしかった」とコメント。グレーのフーディーとフリルミニスカートのセットアップにグレーのミニーマウスのカチューシャをつけたコーディネートを披露し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「カチューシャまで合わせたグレーコーデが可愛すぎる」「スタイルがレベチ」「透明感がすごい」「どの写真もビジュが最強」「お顔小さすぎる」「スラッとしてて脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「透明感がすごい」ミニスカディズニーコーデ
◆りんか、ミニスカディズニーコーデ公開
りんかは「友達とディズニーいってきた 弾丸ディズニーすぎてたのしかった」とコメント。グレーのフーディーとフリルミニスカートのセットアップにグレーのミニーマウスのカチューシャをつけたコーディネートを披露し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆りんかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カチューシャまで合わせたグレーコーデが可愛すぎる」「スタイルがレベチ」「透明感がすごい」「どの写真もビジュが最強」「お顔小さすぎる」「スラッとしてて脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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