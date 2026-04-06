国産長寿ザメの生命力を凝縮。元気屋が「金の穂・極」20%OFFセール開催中
さぬき健康本舗が運営する国産長寿ザメ軟骨専門店「元気屋」は3月31日〜4月6日まで、「花見応援セール」をAmazonにて開催する。
金の穂・極
期間中は、主力商品の「金の穂・極」をはじめとする健康食品を20%OFFの特別価格で販売する。
「金の穂・極」は、身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンを国内最大級の濃度で配合している。原料には、500種類以上いるサメの中でも、生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用した。
弘前大学の研究開発により商品化に成功したこの軟骨成分は、一般的なサケ由来のものと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明されており、2024年に特許を取得した。
期間中は、通常価格3,980円から3,184円へと値下げして販売する。そのほかのサプリも一部を除き、20%OFFで販売する。
金の穂・極
期間中は、主力商品の「金の穂・極」をはじめとする健康食品を20%OFFの特別価格で販売する。
「金の穂・極」は、身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンを国内最大級の濃度で配合している。原料には、500種類以上いるサメの中でも、生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用した。
弘前大学の研究開発により商品化に成功したこの軟骨成分は、一般的なサケ由来のものと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明されており、2024年に特許を取得した。
期間中は、通常価格3,980円から3,184円へと値下げして販売する。そのほかのサプリも一部を除き、20%OFFで販売する。