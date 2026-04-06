オフロードの「Icon」と洗練の「Premium」

トヨタのイタリア法人は、2026年3月24日に、新型「ランドクルーザー250」に個性の異なる2つの新バージョン「Icon（アイコン）」と「Premium（プレミアム）」を設定し、2026年春からヨーロッパ全土で発売すると発表しました。

80年にわたる成功の歴史の中で、ランドクルーザー・ファミリーは常に進化を続け、「どこへでも行き、無事に帰ってくることができる」という評判と、その堅牢性によって確固たるイメージを築き上げてきました。その後、スタイルにこだわるオーナーにとっても理想的なモデルへと成長しています。

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この進化は、2024年に発売されたランドクルーザー250にも反映されており、今回登場した新バージョンでは、本物志向で独創的なパフォーマンス、洗練されたテクノロジー機能を重視するユーザーのニーズを満たすための改良が加えられています。

新しいラインナップには、過酷なオフロード性能を想定したIconと、より洗練されたスタイル、革新的なテクノロジー、上質なディテールを備えたPremiumという、2つのハイエンドバージョンが設定されています。

Iconバージョンは、クラシックな丸型ヘッドライトが特徴で、過酷なオフロード性能に特化したモデルです。エクステリアにはルーフレールが備わり、このバージョン限定の新色メタリックペイント「スモーキーブルー（Smoky Blue）」が設定されています。

足元には18インチのアルミホイールを装着し、オートロッキング・リアディファレンシャルや、フロントのアンチロールバーを解除してホイールのアーティキュレーションを高めるトヨタのスタビライザーバー分離機構（SDM）といった、過酷な地形で安全なドライビングをサポートするシステムを装備しています。

さらに、ダウンヒルアシストコントロールとクロールコントロール、そしてドライバーに周囲の状況や車体直下のエリアの完全な視界を提供するマルチテレインモニターおよびパノラミックビューモニターも搭載しています。

内装には、12.3インチのデジタルメーターディスプレイ、12.3インチのタッチスクリーンを備えたマルチメディアシステム「Toyota Smart Connect +」、電動調節式運転席、冷却機能付きリアコンソールボックスが備わります。

一方、Premiumバージョンは、快適性、スタイル、そして車載テクノロジーに重点を置いています。

車内の快適性を最大限に高めるため、運転席・助手席ともに電動調節機能付きのフロントシートが採用され、前後シートはすべてレザー張りで、シートヒーターおよびベンチレーション機能が内蔵されています。

14スピーカーのJBLプレミアムオーディオシステムが車内で高品質なエンターテインメントを提供し、ヘッドアップディスプレイやデジタルバックミラーといった先進装備も用意されています。

エクステリアではサンルーフと20インチのアルミホイールが特徴です。

また、この最上級バージョンでは、極限の状況下における乗り心地をさらに向上させるため、電子制御式リアデフロックがTorsen LSD（トルセン リミテッド・スリップ・ディファレンシャル）に変更されています。Premiumバージョンではオプションとして、パノラミックルーフと7人乗りインテリアレイアウトを選択することも可能です。

両バージョンともに、ステアリングヒーター、デュアルゾーン・オートエアコン、そしてさまざまな運転条件に応じて車両のパフォーマンスパラメータを調整するドライブモードセレクトシステムが標準装備されます。

また、両仕様のオプションとして、新しいメタリックペイントカラーである「オーラブラック（Aura Black）」が追加導入されました。

パワートレインは、すべてのバージョンに2025年に導入されたトヨタの電動化パワートレインである48Vマイルドハイブリッドが搭載されます。このシステムは、車両のパフォーマンスやその並外れたオールロード走破性を一切損なうことなく、オンロードでも悪路でも、よりスムーズで快適なパフォーマンスを提供します。

新しいランドクルーザーのラインナップは、2026年春からヨーロッパ市場で受注が開始される予定です。