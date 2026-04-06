“復帰後初生放送”小島瑠璃子・梅宮アンナ夫婦ら豪華ゲスト登場 ABEMA「ダマってられない女たち」生放送決定
【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAは、開局10周年を記念し、4月11日午後3時から12日夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画として、4月12日午前11時より『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送することが決定した。
【写真】ウルフ・アロンがDMやり取りしていた女性タレント
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送。本企画には、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら、波瀾万丈な人生を力強く生きるゲストが生出演。彼女たちが懸命に生きる激動人生の実態やその生きざまを伝える。（modelpress編集部）
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◆ABEMA、10周年で特別番組配信 30時間ノンストップ放送
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
◆小島瑠璃子、芸能界復帰後初の生放送出演
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送。本企画には、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら、波瀾万丈な人生を力強く生きるゲストが生出演。彼女たちが懸命に生きる激動人生の実態やその生きざまを伝える。（modelpress編集部）
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