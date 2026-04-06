165社を徹底調査！「FundBridge」ファクタリング業界カオスマップ2026年版

記事ポイント FundBridgeが2026年2月12日に公開した国内165社調査のファクタリング業界カオスマップ2026年版2社間対応率73.9％やオンライン完結率41.2％など業界の現状を一覧で把握できる構成2027年3月末の約束手形廃止を見据えた資金化ニーズに応える比較材料 FundBridgeが2026年2月12日に公開した国内165社調査のファクタリング業界カオスマップ2026年版2社間対応率73.9％やオンライン完結率41.2％など業界の現状を一覧で把握できる構成2027年3月末の約束手形廃止を見据えた資金化ニーズに応える比較材料

ファクタリング比較サイト「FundBridge」は、国内165社を独自調査した「ファクタリング業界カオスマップ2026年版」を公開しています。

2027年3月末の約束手形廃止を見据え、増加するサービスを整理しながら、自社に合う選択肢を探しやすくしている点が特徴です。

「FundBridge」ファクタリング業界カオスマップ2026年版

公開日：2026年2月12日掲載社数：165社手数料レンジ：月0.25％〜20％最短入金：5分調査時点：2026年2月時点

2026年2月12日に公開された「ファクタリング業界カオスマップ2026年版」は、FundBridgeが国内のファクタリング会社165社を独自に調査してまとめた一覧図です。

売掛債権の早期資金化ニーズが高まる中で、サービスの全体像をひと目でつかめる構成となっています。

掲載カテゴリは2社間ファクタリング、3社間ファクタリング、AI審査ファクタリング、個人事業主・フリーランス向け、診療報酬・介護ファクタリング、注文書ファクタリング、一括見積もりサイトまで幅広く網羅しています。

各社が複数カテゴリに重複掲載されているため、用途ごとの比較だけでなく、サービス特性の重なりも確認できます。

調査で見えた業界の傾向

調査では、2社間対応率が73.9％、3社間対応率が62.4％となっており、売掛先に知られず利用しやすい形式が主流です。

オンライン完結率は41.2％で、来店不要のWeb完結型サービスが4割を超えています。

個人事業主対応率は47.3％となっており、フリーランス向けの選択肢も広がっています。

AI審査導入率は8.5％でまだ少数ですが、最短10分から30分での入金を実現するサービスが登場しています。

医療報酬対応率は24.8％で、手数料は月0.25％からと業界最安水準が示されています。

最短入金は5分で、30分以内に対応するサービスも10社以上あり、スピード面でも比較しやすい内容です。

PNGとPDFのカオスマップ画像に加え、全165社の詳細データも公開されており、一覧性と具体性を両立しています。

サービス選びで迷いやすい市場を、数値と分類で整理して見せる比較資料として活用しやすい内容です。

2社間やオンライン完結など、重視したい条件から候補を絞り込みやすくなっています。

個人事業主向けや医療報酬対応など専門領域の違いも把握しやすい点が魅力となっています。

急増するファクタリング会社の全体像を見渡せる「ファクタリング業界カオスマップ2026年版」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ファクタリング業界カオスマップ2026年版」には何社が掲載されていますか？

A. 「ファクタリング業界カオスマップ2026年版」には、FundBridgeが独自調査した国内165社が掲載されています。

Q. 調査で特に注目できるポイントは何ですか？

A. 2社間対応率73.9％、オンライン完結率41.2％、個人事業主対応率47.3％など、業界の利用しやすさや選択肢の広がりが数値で示されている点です。

Q. どのようなカテゴリが掲載されていますか？

A. 2社間ファクタリング、3社間ファクタリング、AI審査ファクタリング、個人事業主・フリーランス向け、診療報酬・介護ファクタリング、注文書ファクタリング、一括見積もりサイトなどが掲載されています。

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