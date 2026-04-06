和食さと「食べ放題」リニューアル 焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの3種 だし、寿司、チーズ料理など拡充【概要】
和食さとは、春夏の新作メニューとともに、食べ放題メニューをリニューアルすると発表した。4月9日から提供開始する。
【画像多数】和食さと「食べ放題」2026年4月からのメニュー＆価格表
焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題がリニューアル。「さとしゃぶ」のだしのラインナップに、新しく「黒胡椒仕立ての濃厚玉ねぎだし」「甘辛チゲだし」「塩糀レモンだし」の3種類が追加される。
プレミアムコースの寿司ジャンルには、「炙り寿司」と「ザクザク醤油寿司」が仲間入りする。「炙り寿司」は、まぐろ・サーモンの2種で、ネタの旨味と香ばしさを楽しめる。「ザクザク醤油寿司」は、サクサクとした食感とスパイシーな味が特徴のしょうゆフレークに、マヨネーズ、水菜をトッピングし、サラダ感覚でさっぱりと楽しめる。
また、「とろ〜りチーズボール」や「マカロニチーズグラタン」など、チーズを楽しむ一品料理が登場する。
【販売概要】
■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）
■販売予定 2026年4月9日（木）〜
※コースにより食べ放題可能な商品は異なる
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※一部商品は時間帯により販売していない場合あり
※メニューは予告なく変更・中止する場合あり
【画像多数】和食さと「食べ放題」2026年4月からのメニュー＆価格表
焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題がリニューアル。「さとしゃぶ」のだしのラインナップに、新しく「黒胡椒仕立ての濃厚玉ねぎだし」「甘辛チゲだし」「塩糀レモンだし」の3種類が追加される。
プレミアムコースの寿司ジャンルには、「炙り寿司」と「ザクザク醤油寿司」が仲間入りする。「炙り寿司」は、まぐろ・サーモンの2種で、ネタの旨味と香ばしさを楽しめる。「ザクザク醤油寿司」は、サクサクとした食感とスパイシーな味が特徴のしょうゆフレークに、マヨネーズ、水菜をトッピングし、サラダ感覚でさっぱりと楽しめる。
【販売概要】
■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）
■販売予定 2026年4月9日（木）〜
※コースにより食べ放題可能な商品は異なる
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※一部商品は時間帯により販売していない場合あり
※メニューは予告なく変更・中止する場合あり