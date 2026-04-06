ファミリーマートは、MIXIが運営するAndroid/iOS用ひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下、モンスト）とのコラボレーションキャンペーン「ファミマ×モンスト 友情コンボ発動！」を4月14日から全国のファミリーマート約16,400店で順次開催する。

2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマート。本キャンペーンは「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として実施される。

友情コンボ発動！ ファミマと「モンスト」が2度目のコラボキャンペーンを開催

「モンスト」は、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGで、友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が支持され、幅広い世代に親しまれているゲーム。ファミリーマートでは、2024年10月に「モンスト」との初コラボキャンペーン「ジューシー祭」が開催された。今回「モンスト」と2度目のコラボキャンペーンとして「ファミマ×モンスト 友情コンボ発動！」が開催される。

「モンスト」初となる地上波アニメ化作品「モンスターストライク デッドバースリローデッド」の主要キャラクターで、ゲーム内にも新登場した「リンネ」と「ジュゲム」や「ルシファー」をはじめとした描き下ろしデザインのスマートフォンスタンドキーホルダーが登場するほか、「モンストWebショップ」で、オーブやゲーム内アイテムなどと交換できる「モンストポイント」などをもらえる企画が実施される。

前回好評を博した「モンスト」アプリ内の「モンスポット」連動キャンペーン、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」や、今回新たな試みとして実施されるプリペイドカード（POSAカード）キャンペーンなど、店舗とアプリを横断して楽しめる“友情コンボ”の体験が提供される。

また、4月18日からは、全国のファミリーマートにて「一番くじ モンスターストライク 2026」も順次発売される。

□キャンペーン詳細ページ

対象商品を2個買うと描き下ろしグッズが1個もらえるキャンペーン実施

実施期間：4月14日10時～（※景品がなくなり次第終了）

期間中、対象商品を2個同時購入ごとに、限定描き下ろしデザインの「スマホスタンドキーホルダー」が1個もらえる。

【景品】

・「スマホスタンドキーホルダー」（5種）

描き下ろしキャラクター：ジュゲム、ニケ、リンネ、ルシファー、カマエル

【対象商品】

・森永製菓 inゼリー各種

対象商品購入で「モンストポイント」や「ファミマポイント」が当たるキャンペーンを実施

実施期間

・キャンペーン期間：4月14日～4月27日

・応募期間：4月14日～5月1日

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象の「森永製菓 inゼリー各種」を購入すると、1品につきスタンプが1つたまる。ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募すると抽選で「モンストWebショップ」でオーブやゲーム内アイテムなどと交換できる「モンストポイント」や「ファミマポイント」が合計3,910名に当たるファミペイスタンプ企画が開催される。

・スタンプ3個

モンストポイント：100pt（2,500名）

・スタンプ4個

モンストポイント：250pt（1,400名）

・スタンプ5個

ファミマポイント：10,000円相当（10名）

ファミマが「モンスト」内に再登場！ 「ファミマスポット」をタップすると「ファミマポイント」などが当たる抽選参加権がもらえる

実施期間：4月14日～4月27日

期間中、モンストアプリ内でファミリーマートが「モンスポット」として登場する。「モンスポット」上のファミリーマート店舗「ファミマスポット」をタップすると1日1回、ファミペイの抽選に参加でき、「ファミマポイント」や特別なファミマプリントが購入できる、限定ブロマイド購入用シリアルコードが合計30万名に当たる。

なお「モンスポット」キャンペーンの詳細は、モンスト公式サイトにて、4月9日16時以降に公開予定。

【内容】

1等：ファミマポイント 1,000円相当（100名）

2等：ファミマポイント 240円相当（500名）

3等：ファミマポイント 5円相当（199,400名）

4等：限定ブロマイド購入用シリアルコード（100,000名）

※4月上旬の店舗情報をもとに、「ファミマスポット」が表示される。

※一部「モンスポット」対象外の店舗がある。

※抽選に参加するためには、ファミマのアプリ「ファミペイ」のダウンロードが必要。一部の機種・OSでは利用できない場合がある。

※抽選に参加できるのは1日あたり1人1回限り。なお日付の切り替わりは0時。

※4等は「ファミマプリント」が購入可能なシリアルコード。印刷費用はユーザー負担となる。

マルチコピー機「ファミマプリント」限定コンテンツも登場

販売期間：4月14日10時～7月13日

価格：ブロマイドL判 各300円

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、今回の描き下ろしイラストを使用したキャラクターブロマイド全5種類が購入できる。

※好きなデザインを選べる。

※画像はイメージ。

※取り扱いは一部店舗を除く。

※本商品は標準税率（10%）対象商品。

「モンスト」の魅力を詰め込んだ一番くじが登場！

4月18日10時から全国のファミリーマートで「一番くじ モンスターストライク 2026」が発売される。価格は1回780円。

本商品は、ひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」の魅力を詰め込んだ一番くじ。支持を集めているキャラクター「エル：破邪モード」の迫力あるフィギュアをはじめ、ビジュアル映えするポスターや実用性の高い雑貨、コレクション性たっぷりのアイテムまで、「モンスト」の魅力を余すことなく詰め込んだ豪華ラインナップとなっている。

【一番くじ モンスターストライク 2026】

発売日：4月18日10時～順次発売

価格：1回780円

発売地域：全国約4,000店舗

※画像はイメージです。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※販売開始時間が遅れる場合がございます。

※店舗の事情によりお取り扱いが中止になる場合や発売時期および販売方法が異なる場合がございます。

※数量限定商品です。在庫がなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

Apple Gift Card・Google Play ギフトカードを買って応募すると限定グッズが当たる！

実施期間：4月14日～5月4日

期間中「Apple Gift Card」または「Google Play ギフトカード」を5,000円以上購入し応募すると、抽選で100名に限定描き下ろしアクリルスタンド5体セットが当たる。

【対象商品】

Apple Gift Card 5,000円券、10,000円券、バリアブル（5,000円～50,000円）

Google Play ギフトカード 5,000円券、10,000円券、20,000円券、バリアブル（5,000円～50,000円）

※Apple Gift Card 1,500円券、3,000円券、バリアブル（1,500円～4,999円）、Google Play ギフトカード 1,500円券、3,000円券、バリアブル（1,500円～4,999円）は対象ではない。

【特典】

・限定描き下ろしアクリルスタンド5体セット（100名）

□キャンペーン詳細ページ

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