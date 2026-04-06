【RY GUITAR ORDER ST】（東京都足立区 kenちゃん大好き 40歳）

しかし、2024年の10月に体調を崩し、退職を余儀なくされて、生活費補填の為に一度売ってしまいました。ずっと後悔してました。

このギターが売れ残っているのを知っていて、値段が下がるのを待っていました。そしたら売値と同じ値段になったので、40歳男、父に相談して父にお金をお借りして買いました…。

帰って速攻、メンテナンスと弦交換をして音を出した瞬間、やっぱこれだってなりました！おかえりなさい！とろけました！

兵庫県にある個人工房のRY GUITARさんに思いの丈を全て叶えてもらいました。僕はL’Arc〜en〜Cielのkenさんが大好きなので、kenさんの今まで使っていたギターの特徴の良いとこ取りみたいな感じのスペックになってます。

見た目はkenちゃんはやっぱ赤いギター、そしてラメ入りのメタリック！これはたまたまなのかRY GUITARさんがオーダーしてくれたのか真相はわかりませんがネックに少し虎目が入っているんです！眼福すぎます！今度は絶対に売りません。大事にします！

◆ ◆ ◆

「売りに出したのに売れなくて…おめでとう」だなんて、謎な表現になってしまいますが、実に良かった。「別れても好きな人」的な曲が書けそう。それにしても、このエピソードもそうそうないですよね。値段が下がるのを待っている間の片思い感というか思いの届かない切なさMAXの心情がひしひしと伝わってきます。kenちゃんのギターにもいろんな遍歴がありスペックも多岐にわたるわけですが、今のサウンドに焦点を当てつつkenちゃんらしさを1本にギュッと凝縮させたら、こういうギターになるってことよね。完全同意です。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ