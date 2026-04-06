開催：2026.4.6

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 6 - 5 [カブス]

MLBの試合が6日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとカブスが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。

3回表、7番 マット・ショー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CLE 0-1 CHC

6回表、6番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 CLE 0-3 CHC

6回裏、4番 Ｃ．Ｊ．ケイファス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-3 CHC、5番 チェース・デローター 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 2-3 CHC、7番 ガブリエル・アリアス 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-3 CHC

8回表、3番 イアン・ハップ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CLE 3-4 CHC

8回裏、4番 Ｃ．Ｊ．ケイファス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 4-4 CHC、7番 ガブリエル・アリアス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 5-4 CHC、8番 オースティン・ヘッジズ 9球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 6-4 CHC

9回表、3番 イアン・ハップ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CLE 6-5 CHC

試合は6対5でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのショーン・アームストロングで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカブスのジェーコブ・ウェブで、ここまで0勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、1勝0敗3Sとなっている。

なお、カブスの今永昇太はこの試合で5.0回を投げ、3安打、1失点、4奪三振、防御率は4.50となっている。

ここまでガーディアンズは6勝4敗で（ア・リーグ）中地区1位。一方カブスは4勝5敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:18:48 更新