4児の母でありプロ野球選手の妻としても奮闘する紺野あさ美が、夫である杉浦稔大との意外な馴れ初めや、出会いの場所について赤裸々に語った。

【映像】8歳、7歳、4歳、1歳…紺野あさ美の4人の子供たちと夫

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが、ゲストの紺野あさ美と共にママたちのリアルな日常を深掘りする企画が展開された。番組内では、プロ野球選手と女子アナウンサーという王道のカップルである紺野夫妻の出会いについて話題が及び、峯岸から「どこで出会うの？」と鋭い追求が飛んだ。

紺野は、スポーツニュースの現場ではなく、いわゆる「お食事会」がきっかけだったことを告白。「いかがわしい会ではなかったんですけど…」と説明する紺野に、近藤は「何区でやるんですか？」と具体的な場所を質問。紺野は「あの時……あれ渋谷区かな？」と答え、スタジオの笑いを誘った。これに対し近藤が「渋谷区か港区じゃないですか？ やっぱりね、イメージ的に」と推測を交えて盛り上げると、スタジオは大きな笑いに包まれた。

同じ北海道出身という共通点に加え、夫が寮を出て一人暮らしを始めるタイミングだったことが親密になる鍵だったという。夫が住む予定のエリアが、たまたま紺野が以前住んでいた場所だったことから、夫より「この辺の美味しいご飯屋さんを教えてほしい」と頼まれたことで距離が縮まったと説明した。このエピソードに対し、近藤は「そういう手口でね！（笑）」と相槌をうち、盛り上がりを見せた。