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マーケティング侍・りゅう先生が解説。なぜ新富裕層にモノは売れないのか？「時間」と「つながり」を売る新常識

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「【2026年最新】なぜ“新・富裕層”は狙いやすいのか？最新アプローチ5選」と題した動画を公開。マーケティングの専門家であるりゅう先生が、近年注目される「新富裕層」の価値観と、彼らに響く効果的なアプローチ方法を解説した。



動画は、年会費が数十万円にもなる高級クレジットカードは誰が利用するのか、という疑問から始まる。りゅう先生は、こうした商品は「新富裕層（ニューリッチ）」と呼ばれる層をターゲットにしていると指摘。従来の富裕層が土地や不動産といった世襲資産を背景に伝統や格式を重んじるのに対し、新富裕層は自ら事業を興して財を成し、「モノの所有より体験を重視する」傾向が強いと説明した。



りゅう先生によると、新富裕層の行動にはいくつかの特徴的なパターンがあるという。その一つが「時間の節約」への強い意識だ。彼らは意思決定にかかるコストを嫌い、「金で解決できる『迷い』は全部消したい」と考えるため、コンシェルジュサービスのように選択肢を絞ってくれるサービスを好む。また、消費活動そのものをSNSで発信し、自己表現や記録、情報共有を行う「セルフブランド消費」も特徴的だ。これは単なる承認欲求ではなく、「自分の記録のためにSNSを使っている」という側面が強いという。



これらの価値観を踏まえ、りゅう先生は新富裕層にアプローチするための5つの戦略を提示。特に重要なのが、同じ価値観を持つ人々が集まる「コミュニティ」を入り口にすることだ。新富裕層は「所属によって自分を定義する」ため、経営者限定イベントや会員制サロンといったクローズドな場に価値を見出す。さらに、信頼できる仲間からの「紹介」や「推薦」が購買の強い動機になるため、紹介者限定のキャンペーンや特典を用意することが極めて有効だと語った。



りゅう先生は、「新富裕層マーケットの本質は、商品を売ることではなく、一緒に過ごす時間を売ること」だと結論付けた。商品を通じて得られる未来の体験や人との繋がり、学びといった付加価値を提示することが、現代の富裕層マーケティングの鍵となりそうだ。