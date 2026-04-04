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NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」ドラマ考察系YouTuberであるチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第１４回あらすじ 大河ドラマ考察感想 ２０２６年４月１２日放送 第１４話 豊臣兄弟！」を公開した。動画では、金ヶ崎の退き口における浅井長政の裏切りの背景と、藤吉郎がしんがりを務める際の徳川家康との意外なやり取りについて独自の視点で解説している。

朝倉攻めの最中、織田信長のもとに陣中見舞いとして、両端が縛られた小豆の袋が届く。竹中半兵衛は、これが「前後の退路を塞がれている」という危機を知らせるメッセージであり、浅井長政の裏切りを意味していると読み解く。さらに、小一郎が袋に書かれた「一」の文字を発見し、妹のお市からの知らせだと気づく。信長は激怒し、一連の動きは将軍である「足利義昭の差し金ではないか」と動画内で考察が展開される。

絶体絶命の状況下で、藤吉郎は自ら足の甲に刀を突き立てて怪我を負い、「ここにしんがりとして残ります」と志願する。動画では、死を覚悟した藤吉郎に対し、徳川家康が「せめてものお礼に」と秘伝の鎮痛薬を渡すエピソードを紹介。しかし、この薬は単なる「かゆみ止め」であったとし、家康のしたたかな一面に言及。「家康さんのあの薬があったからなんとか生き残ることができた」と藤吉郎が思い込むことで、結果的に「天下人秀吉を家康も作り上げていっている」というユニークな視点が語られている。

歴史的な撤退戦という転換点において、藤吉郎と弟の小一郎がいかにして危機を乗り越えるのか。単なる戦国絵巻にとどまらず、武将たちの思惑や人間臭いやり取りが交錯するドラマの深い見どころを提示し、今後の展開への期待が高まる内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:00

お市からの陣中見舞い 小豆の袋が示す浅井長政の裏切り
02:44

激怒する信長 浅井長政の裏切りは足利義昭の差し金か
03:16

自ら足に刀を突き立てる 藤吉郎が「しんがり」に志願
04:26

家康が手渡した「秘伝の鎮痛薬」の意外な正体

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