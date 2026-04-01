「日本に厳しい現実を突きつけられた」「ケインがいないと力を出せない」森保ジャパンに敗れたイングランド代表を英紙が酷評！「タレントをできる限り詰め込もうとして…」
現地３月31日に行なわれた国際親善試合で、イングランド代表は日本代表とウェンブリー・スタジアムで対戦した。
フィル・フォーデンを４−２−３−１の最前線に置く“ゼロトップ”の形で臨んだイングランドは、立ち上がりからボールを握るも得点を奪えない。すると23分にカウンターから先制を許す。
後半は高さを活かしたパワープレーで猛攻を仕掛けたが、最後まで得点を奪えず。０−１の敗戦を喫した。
この結果を受けて英紙『Mirror』は、「イングランドは日本に厳しい現実を突きつけられた」と報じる。
「唯一の救いは、少なくとも今回はまだ、ワールドカップがすぐそこまで迫っていないことだ。もしそうでなければ、イングランドは本当に大変なことになっていただろう。トーマス・トゥヘル監督は主力選手のほとんどを復帰させたものの、精彩を欠き、まとまりのないパフォーマンスで、多くの疑問を残してしまった」
今回のゲームではエースのハリー・ケインがコンディション不良のため欠場。同紙はそれについても触れ、「ケインを欠いたイングランドは平凡で、精彩を欠き、攻撃力に欠けるということを改めて思い知らされた」と伝える。
「ケインはチームの要であり、リーダーであり、最大の得点源である彼がいないと、イングランドは本来の力を発揮できていないように見える」
そして「問題はタレントをできるだけ多く同じラインナップに詰め込もうとしたことで、結果的にひどくバランスの悪い布陣になってしまった」と日本戦を敗因について見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ
フィル・フォーデンを４−２−３−１の最前線に置く“ゼロトップ”の形で臨んだイングランドは、立ち上がりからボールを握るも得点を奪えない。すると23分にカウンターから先制を許す。
後半は高さを活かしたパワープレーで猛攻を仕掛けたが、最後まで得点を奪えず。０−１の敗戦を喫した。
この結果を受けて英紙『Mirror』は、「イングランドは日本に厳しい現実を突きつけられた」と報じる。
今回のゲームではエースのハリー・ケインがコンディション不良のため欠場。同紙はそれについても触れ、「ケインを欠いたイングランドは平凡で、精彩を欠き、攻撃力に欠けるということを改めて思い知らされた」と伝える。
「ケインはチームの要であり、リーダーであり、最大の得点源である彼がいないと、イングランドは本来の力を発揮できていないように見える」
そして「問題はタレントをできるだけ多く同じラインナップに詰め込もうとしたことで、結果的にひどくバランスの悪い布陣になってしまった」と日本戦を敗因について見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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