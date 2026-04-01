登録者数152万人を誇るYouTube「令和の虎CHANNEL」を出入り禁止処分となっている、経営者でユーチューバーのトモハッピーこと齋藤友晴氏が1日までに自身のXを更新。同チャンネル2代目主宰の林尚弘氏から永久追放処分を通達されたと明かした。

トモハッピーは1月、「令和の虎CHANNEL」の競合チャンネル「REAL VALUE」に出演。自身のXを通じ「【ご報告】令和の虎、出禁になりました。約6年もの間、沢山のご視聴やご声援ありがとうございました」と告白。出禁処分になった理由については「内緒でREAL VALUEに出て、マフィアになるっていうのに成功して。それが令和の虎の今後を考えた時に『よくない』っていう判断なんじゃない？」とつづっていた。

そして今回、「【ご報告】令和の虎、出禁から永久追放になりました。約6年もの間、沢山のご視聴やご声援をいただき、数々の復帰リクエストもありがとうございました」とつづり、林氏とのLINEの文面も公開。そこには「誤解があるみたいだからしっかり再度伝えるね 令和の虎 4月からトモハッピー永久追放！」の一文があった。

トモハッピーは「いいよ！ そんな器小さい組織になったらこっちから願い下げ」などと返信していた。