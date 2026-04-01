「予想通りの相手だった」森保Jがイングランドに１−０勝利。トゥヘル監督は脱帽「外側から内側へ、ラインを越えて攻撃を仕掛ける。必要な要素はすべて揃っていた」
決勝点は三笘薫。森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦。23分にブライトンのMFが挙げた１点を守り抜き、１−０で勝利した。
現地メディア『sky sports』によると、敗れたイングランドのトーマス・トゥヘル監督は「予想通りの相手だった。よく訓練されたチームで、まさにその通りだった」と日本について語っている。
「外側から内側へ、そしてラインを越えて攻撃を仕掛ける。必要な要素はすべて揃っていた。もっとうまく守備を固めるべきだった。これは主に我々の責任だ。試合は我々がコントロールしていた」
試合は支配されたかもしれない。だが、勝者は日本だ。ドイツ人指揮官は「彼らがどれほど優秀かは分かっている。以前から明らかだったし、十分に認識していた。まさにそういうことだ」と脱帽した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地メディア『sky sports』によると、敗れたイングランドのトーマス・トゥヘル監督は「予想通りの相手だった。よく訓練されたチームで、まさにその通りだった」と日本について語っている。
「外側から内側へ、そしてラインを越えて攻撃を仕掛ける。必要な要素はすべて揃っていた。もっとうまく守備を固めるべきだった。これは主に我々の責任だ。試合は我々がコントロールしていた」
試合は支配されたかもしれない。だが、勝者は日本だ。ドイツ人指揮官は「彼らがどれほど優秀かは分かっている。以前から明らかだったし、十分に認識していた。まさにそういうことだ」と脱帽した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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