「予想通りの相手だった」森保Jがイングランドに１−０勝利。トゥヘル監督は脱帽「外側から内側へ、ラインを越えて攻撃を仕掛ける。必要な要素はすべて揃っていた」

「予想通りの相手だった」森保Jがイングランドに１−０勝利。トゥヘル監督は脱帽「外側から内側へ、ラインを越えて攻撃を仕掛ける。必要な要素はすべて揃っていた」