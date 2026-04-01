「これで日本の組は死のグループ」「予選未勝利で勝ち上がれるって何？」森保Jがイングランド撃破の真裏で…W杯GS最後の相手が決定
日本、オランダ、チュニジアがいる北中米ワールドカップ（W杯）グループFの残り一枠は、スウェーデンとなった。
現地３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフ決勝で、スウェーデンとポーランドが対戦。ホームの前者が３−２で激戦を制した。
欧州予選では２分４敗の未勝利で最下位に沈むも、UEFAネーションズリーグ枠でプレーオフに回ったスウェーデンは、20分にアンソニー・エランガの得点で先制。その後、点を取り合って２−２となったなか、88分にヴィクトル・ヨケレスが決勝点を挙げた。
ヨケレスはハットトリックを達成した５日前の準決勝、ウクライナ戦に続いてまたも大仕事をやってのけた。流石は頼れるエースだ。
W杯の対戦相手が決まるとあって、日本のファンもこの戦いに大注目していた。森保ジャパンがイングランドを１−０で撃破したのと同時に届いた一報を受け、次のような声が続々と上がっている。
「スウェーデンとやるの嫌すぎる」
「対戦相手にいるのは怖いけど勝ち上がってくれて嬉しい！」
「予選未勝利のチームが勝ち上がれるのって何？」
「嫌な相手が勝ち上がったな」
「これで日本の組は死のグループになった」
「このグループ怖すぎる」
「こう見ると１番厳しい組に入れられた感あるけどまあ余裕っしょ！」
「サムライブルーなら突破できる！」
「イングランドに勝ったんだから自信持って戦おう！」
森保ジャパンはオランダ、チュニジア、スウェーデンの順に対戦する。史上初のW杯制覇へ、まず確実にグループステージを突破したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】勝てばW杯、負ければ地獄…天下分け目のスウェーデンvsポーランドで生まれた鮮烈ゴール
現地３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフ決勝で、スウェーデンとポーランドが対戦。ホームの前者が３−２で激戦を制した。
欧州予選では２分４敗の未勝利で最下位に沈むも、UEFAネーションズリーグ枠でプレーオフに回ったスウェーデンは、20分にアンソニー・エランガの得点で先制。その後、点を取り合って２−２となったなか、88分にヴィクトル・ヨケレスが決勝点を挙げた。
W杯の対戦相手が決まるとあって、日本のファンもこの戦いに大注目していた。森保ジャパンがイングランドを１−０で撃破したのと同時に届いた一報を受け、次のような声が続々と上がっている。
「スウェーデンとやるの嫌すぎる」
「対戦相手にいるのは怖いけど勝ち上がってくれて嬉しい！」
「予選未勝利のチームが勝ち上がれるのって何？」
「嫌な相手が勝ち上がったな」
「これで日本の組は死のグループになった」
「このグループ怖すぎる」
「こう見ると１番厳しい組に入れられた感あるけどまあ余裕っしょ！」
「サムライブルーなら突破できる！」
「イングランドに勝ったんだから自信持って戦おう！」
森保ジャパンはオランダ、チュニジア、スウェーデンの順に対戦する。史上初のW杯制覇へ、まず確実にグループステージを突破したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】勝てばW杯、負ければ地獄…天下分け目のスウェーデンvsポーランドで生まれた鮮烈ゴール