山下智久、ストレートヘアからダンディな濡れ髪に変身 撮影に向き合う真摯な姿を収めたメイキング公開
【モデルプレス＝2026/04/01】俳優の山下智久が出演するヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」の新CM「なりたい髪に、まっすぐ」篇および「ビフォーアフター／ストレート→アレンジ」篇が4月1日より公開。あわせて、メイキング映像も解禁された。
【写真】山P、ディオール纏い代官山に降臨
ストレートヘアケアブランド「Straine」は、髪質に合わせて選べる、普通〜太い髪用「BASIC（ベーシック）」と細い髪用「SOFT（ソフト）」の2ラインを展開している。ロフトや一部販売先にて先行発売していた本商品は、2026年4月1日より全国のバラエティストアおよびドラッグストアにて発売開始する。
「なりたい髪に、まっすぐ」篇は、山下がまっすぐに伸びるピンクのランウェイを歩き出す印象的なシーンから始まる。空中に浮かぶボトルを山下がキャッチすると、ストレートヘアから思い通りのヘアスタイルへチェンジするシーンが展開。ブランドメッセージ「なりたい髪に、まっすぐ」の世界観を表現し、髪のベースをストレートに整えることで、美しいストレートヘアはもちろん、その後のヘアアレンジも思い通りに楽しめる魅力を描いている。山下の「さあ、ストレートから、思い通りのスタイルを」というナレーションに合わせて、女性の髪がストレートから華やかなアレンジヘアへと変化。山下が軽やかに髪をかき上げながら、まっすぐ見つめる印象的なカットも見どころのひとつ。自然体でありながら洗練された佇まいが、ブランドイメージを象徴的に表現している。
Straineで髪のベースを整えることで、なりたい髪型へ自在にアレンジできる様子を表現した「ビフォーアフター／ストレート→アレンジ」篇。テンポのよい音楽とリズミカルな映像演出にのせて、うねりや広がりのない整ったストレートヘアから、多彩なアレンジスタイルへと変化していく様子を描いている。ストレートヘアの山下が濡れ髪のダンディなヘアスタイルへと変身するシーンのほか、巻き髪のワンホンヘアや軽やかなレイヤーボブへとスタイルチェンジする女性も登場。「Straine、ストレート」という印象的なサウンドに合わせ、ヘアスタイルが次々と切り替わる演出が特徴だ。
Straineのボトルカラーにあわせたピンクのランウェイがまっすぐ伸びるスタジオに、山下がグレーのセットアップで登場。ランウェイを颯爽と歩くシーンでは、監督やカメラマンと立ち止まる位置やタイミングを念入りに打ち合わせていた。山下が撮影に向き合う真摯な姿を収めたメイキング映像も公開中だ。（modelpress編集部）
―前回のCM出演で大きな反響がありましたが、いかがでしたか？
バス（の広告）の写真が送られてきました。六本木ヒルズにポスターを出していただいたり、僕自身もありがたいなと思いながら、シャンプーを愛用させていただいています。
― 本日のCM撮影はいかがでしたか？
「（ストレートヘアケアブランド）Straine」のCMということで、まっすぐ伸びたストレートの道というのがすごく印象的だったのですが、僕自身もまっすぐ演じさせていただきました。ランウェイを歩いているような気持で、気持ちよく歩かせていただきました。
― 新しいStraineを使用された感想を教えてください。
まとまりがいいので、色々な髪の悩みがある方もたくさんいらっしゃると思いますが、悩みもサポート・ヘルプしてくれるような商品になっていると思います。香りもこだわられていると思いますが、1日の始まりでもいいですし、終わりでもいいですし、スイッチになるような香りがするなと思いました。男性でも女性でも使えるユニセックスな香りで、どこか優しさもあったりするので、どちらも分け隔てなく使える香りになっていました。さわやか系と、柑橘系のさっぱりした香りで、リラックスできるのかなと思いました。
― 山下さんは、普通〜太い髪用の「BASIC（ベーシック）」と、細い髪用の「SOFT（ソフト）」、どちらを使用したいですか？
僕は（髪が）細めなので、ピンクかなと思います。
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◆山下智久、ダンディな濡れ髪に変身する新CM
ストレートヘアケアブランド「Straine」は、髪質に合わせて選べる、普通〜太い髪用「BASIC（ベーシック）」と細い髪用「SOFT（ソフト）」の2ラインを展開している。ロフトや一部販売先にて先行発売していた本商品は、2026年4月1日より全国のバラエティストアおよびドラッグストアにて発売開始する。
Straineで髪のベースを整えることで、なりたい髪型へ自在にアレンジできる様子を表現した「ビフォーアフター／ストレート→アレンジ」篇。テンポのよい音楽とリズミカルな映像演出にのせて、うねりや広がりのない整ったストレートヘアから、多彩なアレンジスタイルへと変化していく様子を描いている。ストレートヘアの山下が濡れ髪のダンディなヘアスタイルへと変身するシーンのほか、巻き髪のワンホンヘアや軽やかなレイヤーボブへとスタイルチェンジする女性も登場。「Straine、ストレート」という印象的なサウンドに合わせ、ヘアスタイルが次々と切り替わる演出が特徴だ。
◆山下智久、ランウェイシーンで撮影への真摯な姿勢見せる
Straineのボトルカラーにあわせたピンクのランウェイがまっすぐ伸びるスタジオに、山下がグレーのセットアップで登場。ランウェイを颯爽と歩くシーンでは、監督やカメラマンと立ち止まる位置やタイミングを念入りに打ち合わせていた。山下が撮影に向き合う真摯な姿を収めたメイキング映像も公開中だ。（modelpress編集部）
◆山下智久インタビュー
―前回のCM出演で大きな反響がありましたが、いかがでしたか？
バス（の広告）の写真が送られてきました。六本木ヒルズにポスターを出していただいたり、僕自身もありがたいなと思いながら、シャンプーを愛用させていただいています。
― 本日のCM撮影はいかがでしたか？
「（ストレートヘアケアブランド）Straine」のCMということで、まっすぐ伸びたストレートの道というのがすごく印象的だったのですが、僕自身もまっすぐ演じさせていただきました。ランウェイを歩いているような気持で、気持ちよく歩かせていただきました。
― 新しいStraineを使用された感想を教えてください。
まとまりがいいので、色々な髪の悩みがある方もたくさんいらっしゃると思いますが、悩みもサポート・ヘルプしてくれるような商品になっていると思います。香りもこだわられていると思いますが、1日の始まりでもいいですし、終わりでもいいですし、スイッチになるような香りがするなと思いました。男性でも女性でも使えるユニセックスな香りで、どこか優しさもあったりするので、どちらも分け隔てなく使える香りになっていました。さわやか系と、柑橘系のさっぱりした香りで、リラックスできるのかなと思いました。
― 山下さんは、普通〜太い髪用の「BASIC（ベーシック）」と、細い髪用の「SOFT（ソフト）」、どちらを使用したいですか？
僕は（髪が）細めなので、ピンクかなと思います。
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