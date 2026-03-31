就寝前に3匹の猫ちゃんに「おやすみ」と声をかけてみたら…？就寝前のお決まりのやりとりが尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万再生を突破し、「ちゃんとお返事するの可愛過ぎます♡」「「いい夢みろよ～！また明日ね。おやすみ☆」と言ってそう」といった声があがりました。

【動画：くつろいでいた3匹の猫に『おやすみ』と声をかけると…かえるの合唱のような『まさかの光景』】

7匹の猫ちゃん♡

Instagramアカウント「@noa.kappa」に投稿されたのは、「おやすみ」というパパさんの声に反応して、順番にお返事をする3匹の猫ちゃんたちの姿をおさめたリールです。

飼い主さん宅には、グレー猫ちゃんの「へちま」くん「きゅうり」くん「かんぴょう」くん、「リサリサ」ちゃんと「丈太郎」くん兄妹、「レオ」くんと「ニコル」ちゃん兄妹の、総勢7匹の猫ちゃんが仲良く暮らしています。

「おやすみ」と言うと…？

ある日の夜、リサリサちゃんと丈太郎くん兄妹、そしてきゅうりくんが、ソファの周辺で仲良くくつろいでいたそう。そこへ就寝前のパパさんがやってきて、みんなに「おやすみ」と声をかけてみたところ、なんと3匹はテンポよく順番に鳴いてお返事をしてくれたのだとか。声の高さが違う3匹がリズミカルに鳴いている姿は、まるでカエルの合唱のようだったといいます。

パパさんが「おやすみ」という度に、何度もお返事してくれる猫ちゃんたち。その声はやや低音で、甘えているというよりも、しっかりとお喋りしているかのような雰囲気だったのだとか。一体猫ちゃんたちがなんと言っているのか、思わず想像が膨らんでしまいます。

毎晩欠かしません！

猫ちゃんたちの合唱はこの夜だけでなく、パパさんがおやすみというと、毎晩欠かさず披露してくれるのだそう。3匹揃って、パパさんのお顔をまん丸お目目でじっと見つめながら合唱している姿に、思わず胸がキュンとときめいてしまいます。

3匹の息のピッタリあった合唱ぶりに、1.2万を超える高評価がついたこのリール。視聴者からは「おやすみ、もしくはまだ遊ぼーーーかな？」「うちの猫の「遊んでくれーー！」の時の鳴き声に似てる気がするので、「はぁ？！何言ってんの？！」「もう寝るとか冗談でしょ！」「もっと遊ぶよ！夜はこれからっしょ！！」な感じに聞こえます笑」「「寝るの？！」「付き合い悪いにゃー！」かも」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@noa.kappa」では、総勢7匹の猫ちゃんたちの賑やかな日常を投稿しています。白菜をおねだりしたり、どっしりと横たわったりと、それぞれの個性が光る可愛らしい姿を楽しめます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@noa.kappa」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。