フジテレビ「アウト×デラックス」などに出演し反響を呼んだ元「小悪魔ageha」モデルでインフルエンサー・黒崎みさが31日、自身のSNSおよびYouTubeチャンネルを更新。離婚を公表した。

黒崎はSNSを通じて「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と報告。「これからも私と子供たちを温かく見守っていただけたら嬉しいです どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

また、YouTubeでは「もう去年のうちに離婚をしておりました。今回ご報告が少し遅くなってしまったんですけど、これは夫婦のことなので、私1人で勝手に報告はできないということで、このタイミングでのご報告になりました」と、昨年に離婚が成立していたことを明かした。

ただ、現在も元夫、子供たちとは変わらず同居しているとし、「籍を抜いて子供をお互いに育てていくパートナーとして今後は一緒に入れたらいいかな。子供たちを含めて一緒に住んでますし、私たちの夫婦関係が終わっただけと思ってもらえればと思います」と説明した。

黒崎は六本木のキャバクラで勤務していた時にモデル活動をSTART。アウト×デラックス」などテレビ出演も多く、約1000万円をかけて美容整形したことなどが話題となっていた。2023年1月に結婚と双子を出産していたことを報告。ママインフルエンサーとして人気を博している。