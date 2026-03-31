なにわ男子に永瀬廉に向井康二も駆けつけ……関西ジュニア「大阪松竹座卒業式」のウラ側

『なにわ皇子』『るたこじ』の復活

旧ジャニーズファンにとって、３月24日はまさに夢のような１日だった――。

５月の閉館が決まっている大阪松竹座（３月31日に一転、存続が決定）に、ゆかりのある関西ジュニアOBと現役生の92人が集結。『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ! 卒業式。〜』と、舌を噛みそうになるほど長い公演タイトルだが、ここに集ったメンバーが、そのタイトル以上に長くなるくらい豪華だった。

「現在の関西ジュニアの基礎を築いたともいわれるSUPER EIGHTをはじめ、WEST.、なにわ男子、Aぇ! groupの面々も参加。そして、King & Princeの永瀬廉さん（27）とSnow Manの向井康二さん（31）が駆けつけたのは大きかった。それに長く関西ジュニアを支えてきた室龍太さん（36）や今江大地さん（30）たちと同じ舞台に立ったわけですから、そりゃ関西のファンにとってはたまらなかったでしょうね」（在阪スポーツ紙記者）

なかでもファンを熱狂させたのが、キンプリの永瀬と『なにわ男子』大西流星（24）、西畑大吾（29）の３人グループ『なにわ皇子』の復活だろう。

「大西くんが『元・なにわ皇子でーす』と言えば、永瀬くんが『僕は今でも皇子（Prince）です』と返し、西畑くんは『僕たちは（なにわ）男子になりました』というなど、３人の息はぴったり。今は別々のグループで活躍するメンバーが、時間を超えてまた一緒の舞台に立っているなんて、本当に夢のようでした」（30代女性ファン）

室龍太の存在感

ジュニア時代のグループの“一夜限り”の復活に、ファンのボルテージは上がりっぱなし、そんな中、SNSでは、

〈室龍太くんがいてくれたから〉

など、室への感謝の言葉も多く上がっていたのが印象的だった。女性誌記者は室の“存在感”について、

「旧ジャニーズWESTや永瀬くん、平野紫耀くん（29）がデビューするため東京に行き、まさに関西ジュニアが“焼け野原”といわれた時代を、向井くんと共に支えたのが室くんでした。関西ジュニアたちが出演している『まいど！ジャーニィ〜』（BSフジ）では２人がMCを務め、後輩ジュニアたちを大いに盛り上げました。デビュー前のなにわ男子やAぇ! groupたちにとっても、まさに室くんは精神的な支柱だったのです」

と話す。

そんななか、’20年に向井がSnow Manとしてデビュー。関西ジュニアの“シンメ”だった室はジュニアを卒業し、俳優として活動することを選択する。

OBとして、それぞれの道を歩んでいたメンバーたちが一堂に会した“大阪松竹座”卒業式。ファンにとっては、伝説の舞台として永遠に語り継がれることになるだろう――。

【YouTube】FRIDAYデジタル「芸能記者チャンネル」では、現役の芸能記者たちが『SUPER EIGHT、なにわ男子に永瀬廉、向井康二も…関西ジュニア“卒業式”のウラ側』と題し、SNSのトレンド１位になるなど、話題になった『関西ジュニア卒業式』について語ります。なぜ、ここまで盛り上がったのかなど分析。気になる今後の旧ジャニーズについてなど、詳しく解説しています。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）