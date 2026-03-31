Ｆ１引退の意向を明らかにしたレッドブルのマックス・フェルスタッペン（２８）が、ＧＴ３のメルセデスが行った極秘テストに参加して注目を集めている。

フェルスタッペンは日本グランプリ（ＧＰ）後、英放送局「ＢＢＣ」に今季限りで引退する意向を表明。その後の進路について「他にも情熱を注いでいるプロジェクトがたくさんある。ＧＴ３レースもその一つ。自分でレースをするだけでなく、チームを率いることも」などと選択肢を挙げていた。

フェルスタッペンはＧＴ３（市販車をベースにした高性能レーシングカーのカテゴリー）への関心を高めており、昨夏に参戦のためのライセンスを取得。３月には日本ＧＰ前に、ニュルブルクリンク耐久シリーズで走り、５月１４日開幕のニュルブルクリンク２４時間への参戦も表明している。

Ｆ１を引退してＧＴ３に専念する可能性を本人が口にする中で、母国オランダのモータースポーツ専門メディア「レーシングニュース３６５」は「マックス・フェルスタッペンがメルセデスのテストのために北コースに戻る 日本ＧＰ終了後にドイツへ直行し、火曜日の朝にはすでにメルセデスＡＭＧ ＧＴ３でテスト走行を行うため、ニュルブルクリンク北コースに復帰している」と報じた。

日本ＧＰ後には、Ｆ１レッドブルが鈴鹿でピレリのタイヤ走行テストを実施しているが、フェルスタッペンは参加せず、リザーブの角田裕毅が代役となった。つまり、Ｆ１よりＧＴ３を優先させた格好だ。

「フェルスタッペンは新しい技術規則に対する失望を声高に表明しているが、ニュルブルクリンク北コースでの走行を通してレースへの意欲を維持している。今月初めに行われたＮＬＳ２での優勝が失格となった後、彼は再びあの有名なサーキットに戻ってきた。サーキットを訪れたある観察眼の鋭い人物が、極寒のアイフェル地方でメルセデスＡＭＧ ＧＴ３をプライベートテストに持ち込んでいたオランダ人男性の姿を撮影することに成功した」とフェルスタッペンがメルセデスのＧＴ３チームの極秘テストに参加した模様を伝えている。

フェルスタッペンはもはやＦ１に対するモチベーションがないのか。次戦マイアミＧＰ（決勝５月３日＝日本時間同４日）まで約１か月の中断期間で、その動向が注目される。