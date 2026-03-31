人気BL実写ドラマ、濃厚ベッドシーン＆キス直前カットにファン悶絶「刺激が強い」「とんでもない色気」【やたらやらしい深見くん】
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の樫尾篤紀と宮崎湧が共演するドラマ「やたらやらしい深見くん」（放送局：TOKYO MX／毎週月曜25時20分）が、4月6日よりDMM TVにて独占配信スタート。予告映像に反響が寄せられている。
【写真】人気BL作品、濃厚ベッドシーン＆キス直前
本作は、電子コミック累計280万DLを突破した松本あやかによる同名人気BL漫画（彗星社）を実写ドラマ化。完璧な笑顔の裏で他人を採点してしまう営業部のエース・梶彰弘を樫尾、仕事はできるが地味で目立たない、しかし眼鏡を外すと抗えない色気を放つ同僚・深見悠を宮崎が演じる。
解禁された映像は、いきなり2人が見つめ合う濃厚なベッドシーンからスタート。出張先のホテルで同室になった際、梶は深見の眼鏡の下に隠された美形な素顔を目撃。その思いがけない色気に一瞬で心を掴まれてしまう様子が映し出されている。
さらに、深見が梶の手を握り「俺も今日したい気分かも」と上目遣いで伝えたり、至近距離で顔を近づけたりと、数々の誘惑シーンが凝縮。普段の冴えない姿からは想像もつかない深見のギャップに翻弄され、惹かれていく梶の姿に加え、ハグやキス直前のカットが次々と繰り出される。
この予告映像に、SNS上では「梶さんと深見くんが生きてる！2人ともぴったり」「美しくてセクシー」「刺激が強い」「攻めてる」「とんでもない色気」と悶絶の声が続出している。（modelpress編集部）
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◆樫尾篤紀×宮崎湧「やたらやらしい深見くん」
本作は、電子コミック累計280万DLを突破した松本あやかによる同名人気BL漫画（彗星社）を実写ドラマ化。完璧な笑顔の裏で他人を採点してしまう営業部のエース・梶彰弘を樫尾、仕事はできるが地味で目立たない、しかし眼鏡を外すと抗えない色気を放つ同僚・深見悠を宮崎が演じる。
◆「やたらやらしい深見くん」ベッドシーン解禁
解禁された映像は、いきなり2人が見つめ合う濃厚なベッドシーンからスタート。出張先のホテルで同室になった際、梶は深見の眼鏡の下に隠された美形な素顔を目撃。その思いがけない色気に一瞬で心を掴まれてしまう様子が映し出されている。
さらに、深見が梶の手を握り「俺も今日したい気分かも」と上目遣いで伝えたり、至近距離で顔を近づけたりと、数々の誘惑シーンが凝縮。普段の冴えない姿からは想像もつかない深見のギャップに翻弄され、惹かれていく梶の姿に加え、ハグやキス直前のカットが次々と繰り出される。
◆「やたらやらしい深見くん」予告に視聴者悶絶
この予告映像に、SNS上では「梶さんと深見くんが生きてる！2人ともぴったり」「美しくてセクシー」「刺激が強い」「攻めてる」「とんでもない色気」と悶絶の声が続出している。（modelpress編集部）
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