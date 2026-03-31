CANDY TUNEが登場する、新TVCM「ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ」篇が4月1日より放映開始となる。これにあわせて、ほっともっと新CM発表会が3月30日に、ほっともっとを運営する株式会社プレナスが入るGINZA SIXにて開かれ、メンバーの桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏が登壇した。

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4月の新商品「焼肉ビビンバ」のCMは、アジアの活気あふれる世界観を舞台に、CANDY TUNEがメンバーカラーを配したアジアンテイストの衣装で登場。5種の具材と旨辛ダレを混ぜ合わせて楽しむ商品の美味しさを、キャッチーな“まぜまぜダンス”で表現し、CM楽曲には今回が初披露となる新曲「HOT!SCOOP!」が起用されている。

CANDY TUNEとしては初となるアジアンテイストの衣装で登場したメンバー7人。CM撮影を振り返り、立花は焼肉ビビンバを混ぜ合わせる様子からできた、まぜまぜダンスを紹介。「キャッチーで、みなさんも一緒にまぜまぜできる振り付けなので、いつかライブでもファンのみなさんと一緒にまぜまぜダンスできるのが今から楽しみです」とライブでの披露に意欲を見せる。また、宮野は「普段マイクを持つことはあるんですけど、料理を持ってダンスをするのが初めてで、それがCANDY TUNEにとっても初めての挑戦でした」とCM撮影ならではのエピソードを披露する。

“ほっともっと”という名前には、ほっと安心できるお弁当をもっと多くのお客様へ、という由来がある。メンバーが普段活動するなかで、ほっと安心できる瞬間を聞かれると、南はライブ直前の円陣だと明かし、この会見前にも小さな声で行ってきたと話す。続けて、小川はその円陣のあとに南とふたりでする儀式を紹介。席も隣同士ということで、『ハイスクール・ミュージカル』が元ネタにある「骨折って！」の儀式を行った。

立花は「メンバーといるとほっとする」とコメント。「個人でお仕事するときとか、『自分が頑張らなきゃ』というときは必死なんですけど、全員が集まると頼れるお姉ちゃんがいっぱいいるので、その安心感で泣きそうになったりして、メンバーと一緒にいるのがいちばん安心な気持ちになります」と話す立花に、ほかメンバーが口々に「わかる！」と共感し、仲の良さを滲ませていた。

イベントでは焼肉ビビンバを実食し、宮野、村川、立花が食レポに挑戦。しっかりと入念にまぜまぜするメンバーは「やばーい！」「美味しそう！」と大興奮。最近、辛いものを克服したという宮野は、「ピリ辛がすごく美味しくて、野菜と肉が絡み合って、これはみなさんもビビンバに夢中になっちゃうんじゃないかなってくらい、すっごく美味しいです！」と笑みを浮かべる。

続けて、村川は美味しさのあまり宙を見上げたあとに、「いろんなおかずが入ってひとつのビビンバになっているので、どこをとってもすごく美味しいのがいいなと思います。ナムルのシャキシャキ感がめっちゃ美味しいですね。お弁当なのに、こんなにシャキシャキなもやしだったり、あとこのピリ辛のキムチが本当にたまらないです。美味しい！」と司会者から100点満点と太鼓判が押されるほどの完璧なコメントで美味しさを伝える。

「とびきりの甘い一言を添えて」というリクエストを受けた立花は、「辛い食べ物が大好きなんですよ。お仕事終わりで辛いものを欲したときに、ビビンバを食べて、毎日でも会いたくなるなって思います」ととびきりの笑顔も添えて食レポをしめくくった。

続けて、焼肉ビビンバがどんな商品かをメンバーがフリップで伝えるコーナーに移ろうするが、メンバーの食べる手が止まらない。なかでも3人の食レポを見守っていた福山は「今の時間で半分食べおわりました……」と告白し、村川から「なんで食べてるの！ 食レポ見といてよ！」と激しいツッコミを受けていた。

イベント終盤には、新曲のCMソング「HOT!SCOOP!」を初披露。「HOT!SCOOP!」にはCANDY TUNEのことを“もっともっと”好きになって欲しいという思いが込められており、“ほっともっと”と聴こえるフレーズやまぜまぜダンスも取り入れられたキャッチーな楽曲であることを立花が説明した。

会見終わりの囲み取材では、焼肉ビビンバを半分食べた福山が質問攻めに。「食レポって聞いてました？」と問われると、「もちろん聞いてました。魅力が伝わって、食べたくなるような食レポでした」と曖昧な感想に、「聞いてないだろ！」と総ツッコミを受けるものの、「しーちゃん（宮野）が辛いのを克服したって言ってたんですけど、私も最近辛いのを克服して。この焼肉ビビンバは自分で辛さを調整できるんですよ。確かに、と思いながら食が進んでましたね」という福山の見事なコメントに、隣にいた立花は「聞いてるやん……！」とぐうの音も出ない様子。続けて、小川にも聞いていたかの抜き打ちテストが入ると、焦りながらも「こっちゃん（立花）が、毎日会いたくなっちゃうって言ってて、確かにこれだったら毎日会いたいなって思ってました」と振り返り、立花が「聞いてたな」と納得するコントのようなやり取りが続いた。

（文＝渡辺彰浩）