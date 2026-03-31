池田エライザ、キュートなウィンク連発 バレンタインの“後悔”も明かす
俳優の池田エライザが、3月31日に行われた『丸亀うどんメシ』新商品発表会に嵐の二宮和也とともに登壇した。
【写真】幸せそう…！美味しそうに丸亀うどんめしを頬張る池田エライザ
同商品はうどんとご飯がタッグ。グリルパンで提供され「ソース味」「ねぎ塩味」など全4種類が登場する。2人は“パッションサポーター”に就任した2人が出演する新テレビCM「本能全開ッ！丸亀うどんメシ誕生」予告篇は4月3日から放送される。
イベントでは“本能”にまつわるフリップトークを展開。本能をおさえて後悔したことを聞かれた池田は「バレンタイン」と回答。「学生時代の甘酸っぱいのとかじゃなくて現場に差し入れしようかと迷ったんです。他の方にプレッシャーを与えたらどうしようと遠慮したら、みなさんがバレンタインプレゼントを用意していただいていて」と回想。
「手ぶらできちゃったみたいになって…非常に後悔しました。自分の気持ちに従っておけばよかったな…深読みしすぎた」と反省する池田に、二宮は「気を遣ったらみんなストレートにきてたんだ」と応じた。
実食タイムではお昼時の会見ということでカメラを忘れて堪能した2人。池田は「わんぱくな味が小さな時から好きで。健康のために薄味もすきになりたいと思いつつ、わんぱく欲が満たされます」と大満足。その後のフォトセッションではカメラマンからのリクエストで何度もウィンクを求められた池田は「いきまーす！せーの！」と愛きょうを振りまいていた。
【写真】幸せそう…！美味しそうに丸亀うどんめしを頬張る池田エライザ
同商品はうどんとご飯がタッグ。グリルパンで提供され「ソース味」「ねぎ塩味」など全4種類が登場する。2人は“パッションサポーター”に就任した2人が出演する新テレビCM「本能全開ッ！丸亀うどんメシ誕生」予告篇は4月3日から放送される。
イベントでは“本能”にまつわるフリップトークを展開。本能をおさえて後悔したことを聞かれた池田は「バレンタイン」と回答。「学生時代の甘酸っぱいのとかじゃなくて現場に差し入れしようかと迷ったんです。他の方にプレッシャーを与えたらどうしようと遠慮したら、みなさんがバレンタインプレゼントを用意していただいていて」と回想。
実食タイムではお昼時の会見ということでカメラを忘れて堪能した2人。池田は「わんぱくな味が小さな時から好きで。健康のために薄味もすきになりたいと思いつつ、わんぱく欲が満たされます」と大満足。その後のフォトセッションではカメラマンからのリクエストで何度もウィンクを求められた池田は「いきまーす！せーの！」と愛きょうを振りまいていた。