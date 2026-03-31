¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBABYMETAL¡¢Ç®µ¤°î¤ì¤ëÆüËÜ³®Àû¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸ø±é³«ºÅ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡¦METALVERSE¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¡È½Ð¸½¡É¤â
BABYMETAL¤¬¡¢¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2026 IN JAPAN¡ä¤ò3·î30Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOKYO FM 55th Anniversary BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª FES¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿BABYMETAL¡£¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤È¶¦¤ËÇ®¤¤¹ÝÅ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¸ø±é¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤âÇ®µ¤¤Ë°î¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎMETALVERSE¡£2025Ç¯½©¤ÎBABYMETAL¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡È½Ð¸½¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÆü¡¢¿·¤¿¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMETALVERSE V¦«ND PROJECT¡×¤È¤·¤Æ5·î9Æü¤ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£µÒÀÊ¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤òÇØ¤Ë¤·¤¿3¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¡¦HAL-CA¡ÊASTERISM¡Ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¦Li-sa-X¡ÊKOIAI¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦SERINA¡ÊTRiDENT¡Ë¡¢¥É¥é¥à¡¦NAGISA¡ÊTRiDENT¡Ë¤Î¹ç·×4Ì¾¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Í½¹ðÌµ¤·¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢1¶ÊÌÜ¡ÖCrazy J¡×¤«¤éÂç´¿À¼¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖGIZA¡×¤Ï°ìÃÊ¤È¥Ø¥ô¥£¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¡ÖOMIKUJI¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥é¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥é¥¹¥È¡ÖNaked Princess¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¥ó¥¹¡¢±éÁÕ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£Ì¤¤À¤ËÀµ¼°¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦METALVERSE¤À¤¬¡¢5·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëSpotify O-EAST¤Î¿·À¤Âå¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤ò½¾¤¨¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥é¥¤¥Ö¤´¤È¤Ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¼¡¤Î¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èBABYMETAL¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¡ÖBABYMETAL DEATH¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ²½¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Èµ·¼°¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍÁê¤À¡£¡ÖDEATH! DEATH!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¼ÀÁö¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢Â³¤¯¡Öfrom me to u(feat. Poppy)¡×¤Ç¤Ï¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥½¥ó¥°¤Î¡Ö¥É¡¦¥¡¦¥É¡¦¥¡ù¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£BABYMETAL»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ë¤Ê¡ÖSong 3 (feat. Slaughter to Prevail)¡×¡¢¥¢¥²¥¢¥²¤Î¡ÖPA PA YA!!¡×¡¢¥Ð¥ó¥É¥½¥í¤ò¶´¤ó¤Ç¡Ö¥á¥¿¤ê¡ª¡ª¡×¡¢¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÀèÆü¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖAlgorism¡×¡¢µÒÀÊ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖMonochrome¡×¤Ê¤É¤ò½ª¤¨¡¢Áá¤¯¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡ÖRATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)¡×¤Ç¤ÏFu Fu¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª¡×¤Ç¤Ï¥â¥Ã¥·¥å¥Ô¥Ã¥È¤¬°ìÃÊ¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò¶´¤ó¤ÇÁñ¸·¤Ê¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î²»¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼¡ª¡ª15th Night ver.¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿BABYMETAL¤Ë¤è¤ë¥»¥ë¥Õ¥ê¥á¥¤¥¯¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¤Ç¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡ÖRoad of Resistance¡×¤ÎÒöÓ¬¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÏWall of Death¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤Ø¤ÈÆþ¤ë¡£¡Ö1! 2! 3! 4!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ï°ìÃÊ¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖWow Wow¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î³¤³°¸ø±é¤ò¤³¤Ê¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÆüËÜ³®Àû¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÃÊ¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÇ¿·¤¬ºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤ÎBABYMETAL¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BABYMETAL¤Ï4·î4Æü¤ËSiM¼çºÅ¡ãDEAD POP FESTiVAL¡ä¡¢8·î¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜ³®Àû¤·¡ãLuckyFes¡Ç26¡ä¡¢¡ãSUMMER SONIC 2026¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦Intuit Dome¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡ØBABYMETAL - LIVE AT INTUIT DOME¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Âð¤ä¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇBABYMETAL¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.BABYMETAL DEATH
2.from me to u (feat. Poppy)
3.¥É¡¦¥¡¦¥É¡¦¥¡ù¥â¡¼¥Ë¥ó¥°
4.Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)
5.PA PA YA!! (feat. F.HERO)
6.METALI!! (feat. Tom Morello)
7.Algorism
8.Monochrome
9.RATATATA(BABYMETAL x Electric Callboy)
10.¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª
11.¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼¡ª¡ª
12.Road of Resistance
◾️Blu-ray & DVD¡ØBABYMETAL - LIVE AT INTUIT DOME¡Ù
2026Ç¯6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/BM_INTUITDOMEPR
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× Blu-ray¡¡¥¢¥Ê¥í¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1005
¢ÄÌ¾ïÈ× Blu-ray
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1006
£ÄÌ¾ïÈ× DVD
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1007
¤THE ONE ¸ÂÄêÈ×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Blu-ray¡Ü¥é¥¤¥Ö2CD¡Ü¼Ì¿¿½¸64PÍ½Äê
²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§ONEB-0046
¢§ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡ÙÈ¯ÇäÃæ
https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
1.BABYMETAL DEATH
2.from me to u (feat. Poppy)
3.Distortion
4.PA PA YA!! (feat. F.HERO)
5.METALI!! (feat. Tom Morello)
6.Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
7.Sunset Kiss (feat. Polyphia)
8.Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)
9.KxAxWxAxIxI
10.My Queen (feat. Spiritbox)
11.RATATATA(BABYMETAL x Electric Callboy)
12.Gimme Chocolate!!
13.THE ONE (English ver.)
14.Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!
15.Road of Resistance
◾️¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªBOOK¡Ù
Ãø¼ÔÌ¾¡§BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªÀ©ºîÈÉ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÆ±ÆüÇÛ¿®
Äê²Á¡§2,200±ß¡ÊËÜÂÎ2,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§192¥Ú¡¼¥¸
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ãDEAD POP FESTiVAL 2026¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Àîºê»ÔÅìÀðÅçÅì¸ø±àÆÃÀß²ñ¾ì
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://deadpopfest.com/
¢¡¡ãLuckyFes¡Ç26¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯8·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§http://luckyfes.com/
¢¡¡ãSUMMER SONIC 2026¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯8·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á16Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§
¡ÊÅìµþ¡ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡õËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¡ÊÂçºå¡ËËüÇîµÇ°¸ø±à
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.summersonic.com/
¢¨½Ð±éÆü¸åÆüÈ¯É½
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BABYMETAL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BABYMETAL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BABYMETAL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BABYMETAL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡BABYMETAL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok