日本と同組のパスBは…イタリア、デンマーク、そして番狂わせはコソボ？ W杯“残り６枠”を米メディアが大胆予想！
６月に開幕を迎える北中米ワールドカップの出場権をかけた欧州・大陸間プレーオフが山場を迎えている。日本時間４月１日の予選決勝を前に、米スポーツチャンネル『ESPN』が、残る本大会出場６枠の行方を予想した。
欧州プレーオフ・パスAでは、12年ぶりのW杯出場を目ざすイタリアが、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。同メディアは、「ボスニアがホームの利を持つが、ジャンルイジ・ドンナルンマ、サンドロ・トナーリ、マヌエル・ロカテッリらを擁するイタリアが圧倒的な突破候補で優位」としたうえでイタリアの勝利と予測した。
勝ち上がれば日本と同組に入るパスBでは、ヴィクトル・ヨケレスが準決勝でハットトリックを決め、ウクライナに３−１と圧勝したスウェーデンが、ホームのストックホルムでポーランドと激突する。スウェーデンはグレアム・ポッター監督のもと、欧州予選では未勝利と低迷したが、プレーオフでは爆発力を見せた。
ポーランドもロベルト・レバンドフスキとピオトル・ジエリンスキのゴールでアルバニアに２−１と逆転勝ちしており、予断を許さない一戦。『ESPN』はスウェーデンの勝利（PK決着の可能性あり）と予想している。
最大の注目カードとなるパスCでは、コソボがホームのプリシュティナでトルコと対戦する。コソボはFIFAランキング78位ながら、準決勝でスロバキアを４−３と撃破。フランコ・フォーダ監督のチームは若さとスピードを武器に、アルダ・ギュレル、ハカン・チャルハノール、ケナン・ユルドゥズらを擁するトルコに"番狂わせ"を起こす可能性があると指摘し、コソボの勝利を予想した。
パスDでは、デンマークがプラハでチェコと対戦。チェコはアイルランドに０−２から追いつきPK戦で勝ち上がったが、北マケドニアを４−０と一蹴したデンマークが優勢。クリスティアン・エリクセン、ラスムス・ホイルンドら実力者を揃えるブライアン・リーマー監督のチームが本命とし、デンマークの勝利を予想している。
一方、大陸間プレーオフについては、パスウェイ１ではコンゴがジャマイカを下して出場権を獲得、パスウェイ２ではイラクが中東情勢の影響で準備が整わないとして、ボリビアが40年ぶりのW杯出場を果たすと予想している。
欧州では強豪国が出場権を争う激戦が続くなか、コソボのような新興勢力が大舞台でどこまで躍進できるかが今プレーオフ最大の見どころとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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欧州プレーオフ・パスAでは、12年ぶりのW杯出場を目ざすイタリアが、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。同メディアは、「ボスニアがホームの利を持つが、ジャンルイジ・ドンナルンマ、サンドロ・トナーリ、マヌエル・ロカテッリらを擁するイタリアが圧倒的な突破候補で優位」としたうえでイタリアの勝利と予測した。
ポーランドもロベルト・レバンドフスキとピオトル・ジエリンスキのゴールでアルバニアに２−１と逆転勝ちしており、予断を許さない一戦。『ESPN』はスウェーデンの勝利（PK決着の可能性あり）と予想している。
最大の注目カードとなるパスCでは、コソボがホームのプリシュティナでトルコと対戦する。コソボはFIFAランキング78位ながら、準決勝でスロバキアを４−３と撃破。フランコ・フォーダ監督のチームは若さとスピードを武器に、アルダ・ギュレル、ハカン・チャルハノール、ケナン・ユルドゥズらを擁するトルコに"番狂わせ"を起こす可能性があると指摘し、コソボの勝利を予想した。
パスDでは、デンマークがプラハでチェコと対戦。チェコはアイルランドに０−２から追いつきPK戦で勝ち上がったが、北マケドニアを４−０と一蹴したデンマークが優勢。クリスティアン・エリクセン、ラスムス・ホイルンドら実力者を揃えるブライアン・リーマー監督のチームが本命とし、デンマークの勝利を予想している。
一方、大陸間プレーオフについては、パスウェイ１ではコンゴがジャマイカを下して出場権を獲得、パスウェイ２ではイラクが中東情勢の影響で準備が整わないとして、ボリビアが40年ぶりのW杯出場を果たすと予想している。
欧州では強豪国が出場権を争う激戦が続くなか、コソボのような新興勢力が大舞台でどこまで躍進できるかが今プレーオフ最大の見どころとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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