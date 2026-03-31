《この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。

今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました》

3月30日、公式サイトを更新し、歌手の倖田來未（43）が第2子の妊娠を発表した。

「現在は、母子ともに健やかに過ごしているそうですが、今後の活動については、“本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果”、6月から予定していた全国ツアーの開催を延期することにしたそうです」（芸能関係者）

2011年に、バンド「BACK-ON」のKENJI03（41）と結婚した倖田は’12年に長男を出産している。

「昨年12月に結婚14周年をむかえた際には、自身のインスタグラムに東京ディズニーランドで撮影したKENJI03さんと顔を寄せ合っている仲睦まじい夫婦ショットも掲載しています」（前出・芸能関係者）

結婚15年目に入っても夫婦仲は非常に円満なようで、3月21日に放送された情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）で“のろけ”も披露していた。

前出の芸能関係者が続ける。

「『王様のブランチ』では、25周年ライブの演出や裏話を公開した倖田さんでしたが、“プライベートでプチ胸キュンな出来事”として、話題はKENJI03さんとの最近のエピソードにも及びました」

彼女は冷え性だそうだが、最近朝方に目が覚めて「寒い！」と驚いたことがあったという。

「いっしょに寝ていた”旦那さん”のKENJI03さんが全部ふとんを持っていってしまっていたそうです。倖田さんが『けんちゃん、けんちゃん』と呼びかけて、ふとんを取り返すと、目を覚ましたKENJI03さんが『体調大丈夫？』と心配そうに聞いてきたのだとか」

倖田は、そんな夫とのやり取りについて身振り手振りをまじえて語りながら、最後には満面の笑みでこんな感想を。

「あんたのせいで（冷えが）悪化してんねんけど。（でも体調を気遣ってくれて）やさしいなぁ、そういうとこ好きやねんなぁ」

14年ぶりに出産に挑むことになる倖田だが、最愛の夫からのサポートは心強い限りだろう。