『僕のヒーローアカデミア』のトガヒミコを演じてほしい俳優ランキング！ 2位は「小松菜奈」、1位は？
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』のトガヒミコを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
トガヒミコは、連続失血死事件の容疑者である女子高生。他者の血液を摂取することで、その人間の姿や声に変身できる“個性”を持ち、人を傷つけることが愛情表現の1つでもあるという狂気的で猟奇的なキャラクター。狂気とかわいさのギャップが人気を集めています。
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2位は、小松菜奈さん。鮮烈な長編映画デビューを飾った『渇き。』では、表向きは優等生、内面では底知れぬ狂気を隠し持つヒロインを演じ、ギャップのある役柄が注目を集めました。『ディストラクション・ベイビーズ』の那奈役や『来る』の比嘉真琴役など、静かな狂気やミステリアスな空気感で存在感を発揮しています。
回答者からは、「独特の危うさと少女らしい純粋さが混在するキャラクターを、個性的な雰囲気と高い表現力で演じきれると思うためです」（30代男性／東京都）、「狂気とかわいさの両立ができそう」（40代男性／愛知県）、「小悪魔的で危険ぽさがあるから」（30代女性／岡山県）、「ミステリアスな雰囲気と毒がある狂気に満ちた時の顔の雰囲気が似ていると思います」（30代男性／兵庫県）などの声がありました。
1位は、橋本環奈さん。漫画や小説などの実写化作品で、明るくコミカルなヒロイン役を数多くこなしている橋本さんですが、精神的に追い詰められ、極限の狂気に満ちた森崎明日香役を熱演した『カラダ探し』シリーズなど、狂気や絶望に満ちた役柄でも視聴者を魅了しています。
回答者からは、「ヒミコのもつ、可愛いルックスの裏に猟奇的な一面を持つ、危うく魅力的な演技ができる」（40代男性／群馬県）、「小柄で可愛らしい外見ながら、表情や仕草で危うさや妖しさを表現でき、トガヒミコの二面性をリアルに演じられそうだから」（40代女性／埼玉県）、「見た目可愛いけど怖い部分を隠し持っている演技を見てみたいです」（50代女性／広島県）、「彼女の持つ幅広い演技力と、時折見せる無邪気さと狂気を併せ持った表情が、トガヒミコのイメージに合うから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
トガヒミコは、連続失血死事件の容疑者である女子高生。他者の血液を摂取することで、その人間の姿や声に変身できる“個性”を持ち、人を傷つけることが愛情表現の1つでもあるという狂気的で猟奇的なキャラクター。狂気とかわいさのギャップが人気を集めています。
2位：小松菜奈／27票
2位は、小松菜奈さん。鮮烈な長編映画デビューを飾った『渇き。』では、表向きは優等生、内面では底知れぬ狂気を隠し持つヒロインを演じ、ギャップのある役柄が注目を集めました。『ディストラクション・ベイビーズ』の那奈役や『来る』の比嘉真琴役など、静かな狂気やミステリアスな空気感で存在感を発揮しています。
回答者からは、「独特の危うさと少女らしい純粋さが混在するキャラクターを、個性的な雰囲気と高い表現力で演じきれると思うためです」（30代男性／東京都）、「狂気とかわいさの両立ができそう」（40代男性／愛知県）、「小悪魔的で危険ぽさがあるから」（30代女性／岡山県）、「ミステリアスな雰囲気と毒がある狂気に満ちた時の顔の雰囲気が似ていると思います」（30代男性／兵庫県）などの声がありました。
1位：橋本環奈／57票
1位は、橋本環奈さん。漫画や小説などの実写化作品で、明るくコミカルなヒロイン役を数多くこなしている橋本さんですが、精神的に追い詰められ、極限の狂気に満ちた森崎明日香役を熱演した『カラダ探し』シリーズなど、狂気や絶望に満ちた役柄でも視聴者を魅了しています。
回答者からは、「ヒミコのもつ、可愛いルックスの裏に猟奇的な一面を持つ、危うく魅力的な演技ができる」（40代男性／群馬県）、「小柄で可愛らしい外見ながら、表情や仕草で危うさや妖しさを表現でき、トガヒミコの二面性をリアルに演じられそうだから」（40代女性／埼玉県）、「見た目可愛いけど怖い部分を隠し持っている演技を見てみたいです」（50代女性／広島県）、「彼女の持つ幅広い演技力と、時折見せる無邪気さと狂気を併せ持った表情が、トガヒミコのイメージに合うから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)