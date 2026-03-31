滝川クリステル、結婚を“事前に”知らせた人物明かす「大絶叫していましたよ」 夫は小泉進次郎
防衛大臣・小泉進次郎氏と2019年に電撃結婚したフリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が、29日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』に出演。小泉氏との結婚報告にまつわるエピソードを明かした。
【写真】ぎこちない抱っこ！？ 「じいじ」小泉元首相＆滝クリシルエット
藤本美貴＆横澤夏子がMC。この日は1時間スペシャルで放送された。
義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一員となり、現在は2児の母として奮闘中。当時すでに政治家として活躍し、世の注目を集めていた進次郎氏との交際は、秘書すらも知らなかったと明かした。
出会いから結婚まで約1年間。交際を隠していた当時について「外では会ってないんですよね。外で会うと漏れるじゃないですか」「家以外のところでも、この人を見てみたいとかあるんですよ」「向こうは議員宿舎なんで、うちしか行けない」などと、“極秘交際”の時期を振り返り。「秘書も知らなかった」などと話した。
交際1年を経て結婚が決まったとき、小泉家と家族ぐるみで親交がある俳優のムロツヨシにも報告したという。
「お義兄さん（孝太郎）と仲良しで。長い付き合い」と説明。「ムロさんは、もう家族の会には必ずいます。年始とかみんなで家族で集まる会にいて、うちの子どもたちにお年玉くれる」「今は十分稼いでいるから。前はお義父さん（純一郎氏）からもらってたんですよ。もうあげないからなって（笑）」などと、つきあいを説明した。
また、ムロには、結婚を発表する直前に報告したという。「えええええー！！！みたいに、大絶叫していましたよ。『大絶叫してぇんだけどいい？』って（笑）。
もともと面識はあったので「知ってる2人が付き合っていたとは！」「でも結婚しないと思ってたみたいなんで…」などと明かした。
同放送はTVerで4月5日日曜、午後11時59分まで配信。
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藤本美貴＆横澤夏子がMC。この日は1時間スペシャルで放送された。
義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一員となり、現在は2児の母として奮闘中。当時すでに政治家として活躍し、世の注目を集めていた進次郎氏との交際は、秘書すらも知らなかったと明かした。
交際1年を経て結婚が決まったとき、小泉家と家族ぐるみで親交がある俳優のムロツヨシにも報告したという。
「お義兄さん（孝太郎）と仲良しで。長い付き合い」と説明。「ムロさんは、もう家族の会には必ずいます。年始とかみんなで家族で集まる会にいて、うちの子どもたちにお年玉くれる」「今は十分稼いでいるから。前はお義父さん（純一郎氏）からもらってたんですよ。もうあげないからなって（笑）」などと、つきあいを説明した。
また、ムロには、結婚を発表する直前に報告したという。「えええええー！！！みたいに、大絶叫していましたよ。『大絶叫してぇんだけどいい？』って（笑）。
もともと面識はあったので「知ってる2人が付き合っていたとは！」「でも結婚しないと思ってたみたいなんで…」などと明かした。
同放送はTVerで4月5日日曜、午後11時59分まで配信。