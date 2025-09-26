自民党総裁選を前に、元法相の河井克行氏が読売テレビ『そこまで言って委員会NP』で放った軽口がネット上で大きな反発を呼んでいる。【写真】交通事故で顔面を負傷した、痛々しい滝川クリステル総裁選に言及した河井克行氏河井元法相は、2019年7月に行われた参議院議員選挙の広島県選挙区において、妻のあんり氏を当選させるため地方議員100人に現金を配ったとして2021年に買収罪が確定し、服役。同じく執行猶予付きの有罪判決