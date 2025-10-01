石破茂首相（68）が辞任を表明し、10月4日に投開票が予定されている自民党総裁選。5人の立候補者が激しいバトルを繰り広げているが、有力候補のひとりと目されているのが小泉進次郎氏（44）だ。全国紙政治部記者が語る。【写真】滝川クリステルと小澤征悦の当時の手つなぎデート写真。進次郎を見つめる滝川も「時事通信が9月18日に公開した世論調査によると、『次の総裁にふさわしい人』のトップが小泉氏でした。ただ当然ながら