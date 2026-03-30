夫が寝たあとに公式インスタグラム（@ottoganeta）よりJ-CASTニュース

極秘デートは自宅 滝川クリステルが自身の結婚をめぐる秘話告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 滝川クリステルが29日の番組で、結婚から出産に至るまでの秘話を告白した
  • 夫である小泉進次郎氏とは、滝川の自宅で極秘デートを重ねていたそう
  • 2020年の初出産の際は、進次郎氏と同行していたSPも立ち会ったという
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