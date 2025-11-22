11月22日は語呂合わせで「いい夫婦の日」とされている。夫婦のあり方は多様化してきているが、いつの時代も円満な夫婦関係を築いている“おしどり夫婦”は、傍から見ても微笑ましいものだ。夫婦揃って公の場に姿を見せる機会が多い政治家は、特に夫婦仲に注目が集まる。菅義偉元首相（76）も、議員秘書をしていた時代から妻と支え合ってきた。また河野太郎氏（62）は自身のSNSなどで妻を「愛妻」と呼ぶなど、仲の良さを見せている