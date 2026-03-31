食品メーカー発のアパレル！ GOODFOOD「2026春夏コレクション Tシャツ7型」

記事ポイント 三共食品発のアパレルブランド「GOODFOOD」から2026春夏コレクションTシャツ7型が登場「Sunday」をテーマに一日の時間帯の空気感をカラーリングとグラフィックで表現したデザイン美容家きぃぃりぷさんをモデルに起用しインタビューも公開 三共食品発のアパレルブランド「GOODFOOD」から2026春夏コレクションTシャツ7型が登場「Sunday」をテーマに一日の時間帯の空気感をカラーリングとグラフィックで表現したデザイン美容家きぃぃりぷさんをモデルに起用しインタビューも公開

三共食品が展開するライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションとしてTシャツ7型が公式ECサイトで販売されています。

「Sunday」をテーマに、日曜日の一日の流れに宿る多層的な感情を色彩とグラフィックで表現したコレクションで、モデルには美容家のきぃぃりぷさんを起用しています。

GOODFOOD「2026春夏コレクション Tシャツ7型」

テーマ：Sunday（2026 Spring/Summer）発売日：2026年3月24日（火）販売場所：GOODFOOD公式ECサイト価格：6,600円（税込）サイズ展開：S／M／L

GOODFOODは、「日常の豊かさ」をテーマに三共食品が立ち上げたライフスタイルブランドです。

バナナの茎を原料とした「BANANA CLOTH」など、サステナブルな素材や製法にこだわったプロダクトを展開し、食とファッションの新たな接点を提案しています。

2026年春夏コレクションでは、あえて素材の縛りを設けず、デザインの物語を最もよく伝えられる組成を採用しています。

「Sunday」をテーマにした7型のデザイン

本コレクションは、朝・昼・午後・夕方・夜といった一日の流れを軸に、各Tシャツに異なる時間帯の空気感を割り当てています。

「ゆったり」「前向き」「楽しさ」「切なさ」といった日曜日に宿る多層的な感情を、カラーリングとグラフィックで表現しているのが特徴です。

撮影では穏やかな自然光や生活感のあるシーンを設計し、特別な瞬間ではなく日常の延長としての心地よさを可視化しています。

衣服を通じて「日常の時間」を意識させる点が、これまでの素材起点の取り組みとは異なる差別化要素です。

きぃぃりぷさんの起用とインタビュー

今回のコレクションでは、SNSを中心に独自の感性を発信する美容家・きぃぃりぷさん（きぃーちゃん）をモデルに起用しています。

「美容を通して人生を底上げする」をコンセプトに活動するきぃぃりぷさんは、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブ上等』への出演でも知られ、飾らない等身大のキャラクターで多くの女性から支持を得ています。

自然体の表現力と、日常の中にある楽しさを発信する姿勢が「Sunday」のテーマと共鳴し、起用に至っています。

ビジュアル制作に合わせてインタビューも実施されており、テーマの解釈や日常で大切にしている時間の過ごし方について語られています。

きぃぃりぷさんはインタビューの中で「このTシャツは、小ギャルの子から大人まで着られると思うので、野菜系とか食品プリントのTシャツが欲しいなと思った子は、チェック」とコメントしています。

一日の流れに宿る感情をカラーリングとグラフィックで表現した、GOODFOODならではのTシャツコレクションです。

素材の制約にとらわれず」自分らしく着られる」デザインを追求しており、幅広い年代で楽しめます。

S・M・Lの3サイズ展開で、6,600円（税込）という手に取りやすい価格設定となっています。

GOODFOOD「2026春夏コレクション Tシャツ7型」の紹介でした。

よくある質問

Q. GOODFOOD 2026春夏コレクションのテーマは何ですか？

A. 「Sunday」をテーマに、朝・昼・午後・夕方・夜といった一日の流れを軸に、各Tシャツに異なる時間帯の空気感をカラーリングとグラフィックで表現しています。

Q. 価格やサイズ展開はどのようになっていますか？

A. 価格は6,600円（税込）で、サイズはS・M・Lの3サイズ展開です。GOODFOOD公式ECサイトで販売されています。

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