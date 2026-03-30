国内最大級のバイクの祭典『第53回 東京モーターサイクルショー』が、3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催。バイクのトレンドである“ネオレトロ”の車種を取材しました。

186社が出展、計544台が展示された『東京モーターサイクルショー』。3日間で総入場者数11万9266人（主催者発表）を記録しました。

日テレNEWSは、『モーターサイクルショー』を主催する日本二輪車普及安全協会の専務理事・郄橋亮さんに今のバイク車種のトレンドについてインタビュー。「カワサキのZ900をはじめ、ホンダのCB1000、“ネオレトロ”というようなタイプ」がトレンドだといいます。

“ネオレトロ”とは、デザイン面は昔をほうふつとさせるものでありながら、最新の技術を搭載した「今時の走りができる」車種のことを指すと説明しました。

■扱いやすい“ネオレトロ”車両『XSR155』

“ネオレトロ”で注目の車種の1つが、ヤマハ発動機販売株式会社の『XSR155』（夏以降発売予定）。担当者によると、ベースは原付二種の『XSR125』で、排気量を155ccにしたモデルだといいます。

『XSR155』が持つ丸めのヘッドライトや、オートバイらしいオーソドックスなフォルムは排気量を問わず人気のカテゴリーだと話しました。

また、ターゲット層について聞くと「非常に軽くて扱いやすい車両ですので、免許をとって初めてスポーツバイクに乗る方。あるいは、お年を召されてきて、ちょっと体力的に自信がなくなってきたという方にも扱いやすく乗りやすいバイク」と、アピールしました。

■“ネオレトロ”な雰囲気まとう『GSX-8T』『GSX-8TT』

株式会社スズキ二輪のブースで多くの人の目に留まっていたのは、『GSX-8T』と『GSX-8TT』です。

担当者は「自由な発想でものづくりをしていこうという、“ワクワクプロジェクト”から発足した」と、経緯について説明。「昨今のブームである“ネオレトロ”な雰囲気をベースに、デザイナーが“こんな車両があったらいいな”というところで作り上げた」車両だといいます。

“ネオレトロ”が人気の背景について聞くと、「昔、バイクに乗られていた方、子育てが終わって少しバイクから離れていたけどまたバイクに戻ってきて、当時の雰囲気を乗りたいという方もいらっしゃる。それとは別に、昔の雰囲気がかっこいいという最近の若者の方のトレンドもあると思います」と語りました。