アンチレプリカ、アンチ4気筒、VT250Fを凌ぐ実力……1年後に着せ替えたGPX250Rは大ヒット！ 1985年12月、カワサキは完全新設計の水冷DOHC2気筒で、それまでのメーカーイメージでは異端ともいうべきシティ派のお洒落なスポーツバイクをリリースした。Z250FTで応えてきたカワサキには抵抗感が大きかった。ただホンダにはVT250Fという、250ccのスーパースポーツとは如何にあるべ