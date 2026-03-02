900や1000のダウンサイズでも600の拡大でもない、初の750cc専用設計が狙った真っ正直なピュアスポーツ！ 1986年、カワサキからスーパースポーツの車名に定番だったGPZを使わない、「GPX」シリーズのGPX750Rが登場した。なぜGPXの新しいカテゴリーをスタートさせたのか、そこがいかにもカワサキらしい。当時スポーツバイクの進化がレーシーな方向へ偏り過ぎ、過剰