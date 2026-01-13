「ブルガリア人はとてもフレキシブルで、寛容な精神があります」─。こう話すのは駐日ブルガリア大使のアラバジエヴァ・マリエタ氏。人口650万人の同国は、日本では「ブルガリアヨーグルト」で広く一般国民に知られている。そのブルガリアと日本は、古来からの共生の思想など共通点が多くあると大使は指摘する。IT大国のブルガリアと日本は、今後戦略的パートナーシップを強化していく方向。そのブルガリアの魅