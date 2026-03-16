1989年の画期的なモルフォ展示から4年で新たなフラッグシップをリリース！ スポーツバイクのフロントサスペンションは、一部の例外を除いてほぼテレスコピックフォークという、2本の円筒が伸縮する構造ばかり。車体が傾くと旋回方向へ追従しながらスムーズに曲がれる仕組みで、シンプルでコストもかからない利便性で広く採用されてきた。ただ高性能化で、超高速からの減速Gなど大きな負荷が加わると、