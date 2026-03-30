マカロニえんぴつ、10月からアリーナツアー開催 全国7都市11公演を発表
ロックバンド・マカロニえんぴつが、10月より全国7都市11公演のアリーナツアー『マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜』の開催を発表した。
【写真】バラエティー初出演で貴重なアカペラも披露するVo.はっとり
マカロニえんぴつは、昨年デビュー10周年イヤーとして、神奈川・横浜スタジアムにてバンド史上最大規模となるスタジアムワンマンライブ2Daysを開催。現在は昨年12月に発売した3rdアルバム『physical mind』を引っ提げた25公演におよぶ全国ホールツアーを開催中だ。
アリーナツアーは、10月3日の大阪・大阪城ホール公演からスタート。ツアーファイナルは12月26日の愛知・日本ガイシホール公演となる。
■『マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜』スケジュール
2026年10月3日（土） 大阪・大阪城ホール
2026年10月4日（日） 大阪・大阪城ホール
2026年10月24日（土） 福岡・マリンメッセ福岡A館
2026年10月25日（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館
2026年10月31日（土） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年11月3日（火・祝） 東京・国立代々木競技場 第一体育館
2026年11月21日（土） 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年11月29日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2026年12月5日（土） 東京・有明アリーナ
2026年12月6日（日） 東京・有明アリーナ
2026年12月26日（土） 愛知・日本ガイシホール
【写真】バラエティー初出演で貴重なアカペラも披露するVo.はっとり
マカロニえんぴつは、昨年デビュー10周年イヤーとして、神奈川・横浜スタジアムにてバンド史上最大規模となるスタジアムワンマンライブ2Daysを開催。現在は昨年12月に発売した3rdアルバム『physical mind』を引っ提げた25公演におよぶ全国ホールツアーを開催中だ。
■『マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜』スケジュール
2026年10月3日（土） 大阪・大阪城ホール
2026年10月4日（日） 大阪・大阪城ホール
2026年10月24日（土） 福岡・マリンメッセ福岡A館
2026年10月25日（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館
2026年10月31日（土） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年11月3日（火・祝） 東京・国立代々木競技場 第一体育館
2026年11月21日（土） 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年11月29日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2026年12月5日（土） 東京・有明アリーナ
2026年12月6日（日） 東京・有明アリーナ
2026年12月26日（土） 愛知・日本ガイシホール