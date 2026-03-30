3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。明治時代に看護師としての道を切り開いた2人が主人公となる本作で、朝ドラとしては18年ぶりとなるダブルヒロインを務めるのが、見上愛と上坂（こうさか）樹里だ。

『風、薫る』の撮影現場では、さっそく好相性な2人の様子が聞こえてくる。

「監督をつかまえて、納得がいくまで侃侃諤諤やっている上坂さんに、見上さんが明るく『じゃ、やってみようか』と声をかけて、一緒に脚本読みを始めるといった光景をよく見かけます。見上さんが年上らしいリードを見せて、和やかな空気づくりをしているので、現場の雰囲気はとてもいいですね。

見上さんが休み明けにプチプレゼントを差し入れて、上坂さんが感動していることもあります。お互いに『どこそこのパンケーキがおいしかった』『週末、何してた？』と、まるで姉妹のように会話をしています」（制作関係者）

お姉さんぶりを見せている様子の見上だが、彼女がここにたどり着くまでの道のりは、平坦なものではなかったようだ。

「パッと見て、『画面に残る顔だな』と思ったんです」

見上についてこう語るのは、彼女が出演した2021年の映画『プリテンダーズ』の熊坂出監督だ。見上にとって商業映画3作めとなった作品だが、監督が彼女を起用するきっかけとなった背景には、意外な人物の後押しがあった。

「俳優の志尊淳くんが『この子、すごくいいですよ』と僕に紹介してくれたんです。それで興味を持って、どんな演技をするのか見るために、事務所の会議室で見上さんに即興劇を演じてもらうことになりました。とても印象的でした。演技の相手が何を求めているのか、理解しようとする力がありました」

これをきっかけに見上は、映画出演を果たす。熊坂監督とは、現在も交流は続いているという。

「クールなイメージがあるかもしれませんが、カメラが回っていないところでは、めちゃめちゃ笑うし、感情豊かですよ。多趣味で、何年か前に彼女から『雑誌を作った』という連絡が来て、個展にお邪魔したことがあります。

彼女とは年に1回程度しか会いませんが、服が好きで本当におしゃれなコ。妻の服を2、3度、見上さんにあげたことがあるんです。最初は映画の撮影中に、着なくなったコートがあるんだけど、と声をかけたとき。うれしそうに、その場ですぐ羽織ってました。

ほかにも、ドラマ『liar』（MBS・TBS系）で一緒になったときには、ドラマオリジナルのトレーナーに自らハサミを入れて、リメイクしていましたね」（同前）

熊坂監督いわく「根っからのクリエイター」だという見上は、中学生時代に演劇にハマり、日本大学芸術学部へ進学。本格的に演劇を学んでいたが、当時は女優ではなく、演出家を志望していたという。

「中学時代はハンドボール部に所属し、ときおりバンド活動をするなど、そのころから多趣味だったようです。そんな彼女が演技の世界に興味を持つきっかけとなったのが、父親に連れられて観た、鈴木おさむさんプロデュースの2.5次元ミュージカル『私のホストちゃん』だそうです。以降は、下北沢の小劇場などで芝居を観まくり、高校で演劇部に入りました。寺山修司と別役実と野田秀樹しかやらないというその部活に、どっぷりだったとか。ただ、志望は女優ではなく裏方。プロの演出家になるために、1日16時間勉強して、日芸に入りました」（芸能プロ関係者）

そこで同級生となるのが、女優の河合優実だった。

「キャンパス内で見上さんが河合さんを見つけて、ひと目惚れ。『友達にならない?』と声をかけたそうです。以来、親交は続いていて、河合さんが大学の卒業制作で出演した映画では、見上さんが衣装係を務めて彼女を支えました」（同前）

誰とでも打ち解ける性格が功を奏して、上坂と名コンビを組んでいる見上。だが、そんな彼女も楽屋にこもっているときがあるという。

「そんなときは、たいてい、ぐっすり寝ているんです。高校でも大学でも、暇さえあれば机に突っ伏して寝ていたようで、学生時代についたあだ名が『眠り姫』だったとか（笑）」（前出・制作関係者）

体力勝負の朝ドラに“眠り姫”はピッタリかも?