「一人飲み」する人の割合は? - 若年層を中心にゆるやかな広がりへ「気を遣わなくていい」「集中できる」「すぐ行ける」

「一人飲み」する人の割合は? - 若年層を中心にゆるやかな広がりへ「気を遣わなくていい」「集中できる」「すぐ行ける」