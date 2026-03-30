ジェイソン・テイタムが今季最多の32得点…球団史上最年少で通算1万4000得点を突破

ボストン・セルティックスは、3月30日（現地時間29日、日付は以下同）に敵地スペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツ相手に114－99で勝利し、連勝を3へ伸ばした。

主軸のジェイレン・ブラウンとデリック・ホワイトをケガで欠いたこの試合で主役を務めたのは、ジェイソン・テイタムだった。アキレス腱断裂から今月7日のダラス・マーベリックス戦で復帰を飾ったフォワードは、今シーズン11試合目の出場でベストと言えるパフォーマンスを披露。

中央突破からボースハンドダンクでチーム初得点を奪うと、その後もミッドレンジジャンパーやクロスオーバードリブルで相手を交わしてフィニッシュへ持ち込むなどアグレッシブに加点し、今シーズン最多の32得点。さらに相手選手を引き付けてチームメートの得点機会も演出し、ゲームハイの8アシストに5リバウンドの大暴れ。

これまでの10試合でフィールドゴール成功率38.3パーセントだった男は、ホーネッツ戦で同52.2パーセント（12／23）と、今シーズン初の5割超えを記録した。

また、キャリア9年目のテイタム（28歳）は、この試合を終えてレギュラーシーズン通算1万4014得点に到達。セルティックスのフランチャイズ史上最年少で、通算1万4000得点をクリアしている。

【動画】テイタムがホーネッツ戦で大暴れ





